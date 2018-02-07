Bucaspor'da hedef Kocaeli Birlikspor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Hatayspor'a 4-0 yenilerek 17 puanda kalan Bucaspor, cumartesi günü evinde düşme hattındaki 5 puanlı Kocaeli Birlikspor'u yenerek yara sarmak istiyor.
İç sahadaki son 2 maçında Kastamonuspor 1966'yı 3-1, Eyüpspor'u ise 3-2 mağlup eden Bucaspor, Kocaeli engelini de geçerek evinde 3'te 3 yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerde cezası sona eren stoper Emre Özkan ve ön libero Emre Toraman takımdaki yerini alacak. Ömer'in ise tedavisi sürüyor.
Teknik direktör Aytekin Sümbül, son 6 maçını kaybeden Kocaeli Birlikspor karşısında kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. Rakibi küçümsemediklerini dile getiren Sümbül, "Bu karşılaşmaya, 'Nasıl olursa kazanırız' mantığıyla çıkmak en büyük yanlışımız olur. Oyuncularıma gerekli uyarıları yapıyorum. Disiplini elden bırakmayacağız. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alacağımıza inanıyorum. Kazanmaktan başka şansımız yok. Bir an önce üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:06
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Kriz büyüyor
Toplam 18
Yorum
hakklı yüzde yüz hakklı
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Önce Haydar sonra Beto
Toplam 5
Yorum
paşa maçın başında direkten dönen top bunun habercisiydi ama herşeye rağmen hakemin penaltıyı verip kırmızı kartı göstermesi gerekirdi çok yazık
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Eyvah! Gomis de gidiyor
Toplam 10
Yorum
Aslan YIL SONU ITIBARI ILE SATILIRSA SÜPER OLUR HATTA YANINA FEGHOULIYIDE EKLERSEK FATIH HOCANIN YENI BIR TRANSFER SANSI VERILMIS OLUR
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