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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    'da hedef

    Bucaspor'da hedef Kocaeli Birlikspor

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Hatayspor'a 4-0 yenilerek 17 puanda kalan , cumartesi günü evinde düşme hattındaki 5 puanlı 'u yenerek yara sarmak istiyor.

    İç sahadaki son 2 maçında Kastamonuspor 1966'yı 3-1, Eyüpspor'u ise 3-2 mağlup eden , Kocaeli engelini de geçerek evinde 3'te 3 yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerde cezası sona eren stoper Emre Özkan ve ön libero Emre Toraman takımdaki yerini alacak. Ömer'in ise tedavisi sürüyor.
    Teknik direktör Aytekin Sümbül, son 6 maçını kaybeden karşısında kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. Rakibi küçümsemediklerini dile getiren Sümbül, "Bu karşılaşmaya, 'Nasıl olursa kazanırız' mantığıyla çıkmak en büyük yanlışımız olur. Oyuncularıma gerekli uyarıları yapıyorum. Disiplini elden bırakmayacağız. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alacağımıza inanıyorum. Kazanmaktan başka şansımız yok. Bir an önce üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:06
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