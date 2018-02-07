Altay'ın ilacı Nazilli

İki takım arasında oynanan karşılaşmaların 2'si beraberlikle sonuçlarınken İzmir temsilcisi 3 kez galip gelmeyi bildi. 2013-14'te Nazilli'de 5-0'lık üstünlük kuran Altay, evinde rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 2014-15'te taraftarı önünde 1-0 kazanan Altay, deplasmandaki randevudan 0-0'lık sonuçla 1 puan çıkardı. Bu sezon da İzmir ekibi Nazilli'de müsabakada 6-1'lik skorla ezici üstünlük kurdu.



Deplasmanda aldıkları 2-1'lik Şanlıurfaspor mağlubiyetini geride bıraktıklarını dile getiren teknik direktör İsmet Taşdemir, "Şanlıurfa maçından bazı dersler çıkardık, ancak orada takılıp kalmayacağız. Evet yenilerek yere düştük fakat biz kalkıp tekrar yol almasını bilen bir ekibiz. Oyuncularıma ve camiama çok güveniyorum. Gün tekrar yol alma vaktinin geldiği gün. Önümüzde oynanmamış 14 zorlu maç var. İç saha deplasman ayrımı yapmadan her maça kazanmaya odaklı hazırlanıyoruz. Hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.



Ayrıca Altay'da sakat Muharrem Ozan ve Murat Uluç, Nazilli Belediyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



