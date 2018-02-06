Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'de 20. hafta geride kaldı. Profesyonel liglerde 40 puan barajını 10 takım geçti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan Afjet Afyonspor, 20 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 47 puana ulaşarak profesyonel liglerin en fazla puan toplayan takımı oldu.

Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren ekiplerden Menemen Belediyespor ve Hatayspor'un 44, Sivas Belediyespor'un ise 41 puanı bulunuyor. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 43 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Galatasaray 41 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Spor Toto 1. Lig'de zirvenin sahibi Ümraniyespor 41 puana ulaşırken, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor 42 puanla haftayı lider geçti. TFF 3. Lig'de ise 20. hafta sonunda 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor 44, 3. Grup'ta UTAŞ Uşakspor 41 puanla zirvede bulunuyor. 2. Grup'ta 40 puan ulaşılamazken, haftayı galibiyetle tamamlayan Darıca Gençlerbirliği puanını 37'e çıkardı ve liderliği ele geçirdi.