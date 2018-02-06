Profesyonel liglerin "JET" takımı Afjet Afyonspor
Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde bu sezon 20. hafta sonunda en fazla puanı Afjet Afyonspor topladı.
Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'de 20. hafta geride kaldı. Profesyonel liglerde 40 puan barajını 10 takım geçti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan Afjet Afyonspor, 20 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 47 puana ulaşarak profesyonel liglerin en fazla puan toplayan takımı oldu.
Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren ekiplerden Menemen Belediyespor ve Hatayspor'un 44, Sivas Belediyespor'un ise 41 puanı bulunuyor. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 43 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Galatasaray 41 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Spor Toto 1. Lig'de zirvenin sahibi Ümraniyespor 41 puana ulaşırken, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor 42 puanla haftayı lider geçti. TFF 3. Lig'de ise 20. hafta sonunda 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor 44, 3. Grup'ta UTAŞ Uşakspor 41 puanla zirvede bulunuyor. 2. Grup'ta 40 puan ulaşılamazken, haftayı galibiyetle tamamlayan Darıca Gençlerbirliği puanını 37'e çıkardı ve liderliği ele geçirdi.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:09
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Akhisaspor yarı final istiyor
Toplam 1
Yorum
Gslı Yavaş istesin...Kayseri dağıtacak onları..
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İsla: Şans bize uzak
Toplam 4
Yorum
fenerli isla seni bu takıma alan fenerli olamaz
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İşte Terim'in Sivas yanlışları
Toplam 8
Yorum
Aslan TEK YANLISI FEGHOULIYI 10 NUMARA OYNATMAKTI ADAM KLASIK KANAT TOPCUSU 10 NUMARA SELCUK YADA BELHANDA OYNAMALI ABI 2. HATA DEFOLU MUSLERA
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