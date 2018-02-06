Nazilli Belediyespor'da Görkem'li başlangıç

Sezon sonuna kadar kiralanan 19 yaşındaki forvet, Şanlıurfaspor ve Niğde Belediyespor maçlarında takımına 3 gollük katkı sağladı. 2-1 kaybedilen Şanlıurfaspor müsabakasında Fatih Üge'nin golünde asist yapan Görkem, Niğde Belediyespor maçında ise 2 gol atarak yıldızlaştı. Sezonun ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntı çeken Nazilli Belediyespor'daki kariyerine çok iyi başlayan Görkem'in oyunu tüm camiaya umut aşıladı.

