Nazilli Belediyespor'da Görkem'li başlangıç
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Belediyespor'u evinde 3-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Nazilli Belediyespor'un Fenerbahçe'den transferi golcü Görkem Bitin, gösterdiği performansla şimdiden alkış topladı.
Sezon sonuna kadar kiralanan 19 yaşındaki forvet, Şanlıurfaspor ve Niğde Belediyespor maçlarında takımına 3 gollük katkı sağladı. 2-1 kaybedilen Şanlıurfaspor müsabakasında Fatih Üge'nin golünde asist yapan Görkem, Niğde Belediyespor maçında ise 2 gol atarak yıldızlaştı. Sezonun ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntı çeken Nazilli Belediyespor'daki kariyerine çok iyi başlayan Görkem'in oyunu tüm camiaya umut aşıladı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:39
-
Akhisaspor yarı final istiyor
Toplam 1
Yorum
Gslı Yavaş istesin...Kayseri dağıtacak onları..
-
İsla: Şans bize uzak
Toplam 4
Yorum
fenerli isla seni bu takıma alan fenerli olamaz
-
İşte Terim'in Sivas yanlışları
Toplam 8
Yorum
Aslan TEK YANLISI FEGHOULIYI 10 NUMARA OYNATMAKTI ADAM KLASIK KANAT TOPCUSU 10 NUMARA SELCUK YADA BELHANDA OYNAMALI ABI 2. HATA DEFOLU MUSLERA
Nazilli Belediyespor'da Görkem'li başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.