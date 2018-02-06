CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'da Görkem'li başlangıç

    Nazilli Belediyespor'da Görkem'li başlangıç

    2'nci Lig Beyaz Grup'ta 'u evinde 3-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan 'un Fenerbahçe'den transferi golcü Görkem Bitin, gösterdiği performansla şimdiden alkış topladı.

    Sezon sonuna kadar kiralanan 19 yaşındaki forvet, Şanlıurfaspor ve maçlarında takımına 3 gollük katkı sağladı. 2-1 kaybedilen Şanlıurfaspor müsabakasında Fatih Üge'nin golünde asist yapan Görkem, Niğde Belediyespor maçında ise 2 gol atarak yıldızlaştı. Sezonun ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntı çeken 'daki kariyerine çok iyi başlayan Görkem'in oyunu tüm camiaya umut aşıladı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nazilli Belediyespor'da Görkem'li başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN