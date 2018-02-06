Menemen Belediyespor liderliği geri almak istiyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor'a 2-1 yenilerek liderliği Afjet Afyonspor'a kaptıran Menemen Belediyespor, liderliği geri almanın hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Suat Kaya, bu hafta iç sahada Sancaktepe Belediyespor'la karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Evimizde 10'da 10 yaptık. Yine taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Rakiplerimiz Afyonspor ve Hatayspor ise alt sıralardan kurtulma hesapları yapan takımlarla deplasmanda karşılaşacak. Biz kazandığımız sürece zirveyi bırakmayız. İnegölspor maçından gerekli dersleri çıkardık. Sancaktepe maçında gerçek kalitemizi sahaya yansıtarak, tekrar zirveye yerleşmek istiyoruz" dedi.
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- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:40
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Aslan TEK YANLISI FEGHOULIYI 10 NUMARA OYNATMAKTI ADAM KLASIK KANAT TOPCUSU 10 NUMARA SELCUK YADA BELHANDA OYNAMALI ABI 2. HATA DEFOLU MUSLERA
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