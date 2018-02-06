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    06 Şubat 2018, Salı
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    liderliği geri almak istiyor

    Menemen Belediyespor liderliği geri almak istiyor

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor'a 2-1 yenilerek liderliği Afjet Afyonspor'a kaptıran , liderliği geri almanın hesaplarını yapıyor.

    Teknik direktör , bu hafta iç sahada Sancaktepe Belediyespor'la karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Evimizde 10'da 10 yaptık. Yine taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Rakiplerimiz Afyonspor ve Hatayspor ise alt sıralardan kurtulma hesapları yapan takımlarla deplasmanda karşılaşacak. Biz kazandığımız sürece zirveyi bırakmayız. İnegölspor maçından gerekli dersleri çıkardık. Sancaktepe maçında gerçek kalitemizi sahaya yansıtarak, tekrar zirveye yerleşmek istiyoruz" dedi.

    İzmir ekibinde sarı kart cezalısı orta saha Taşkın forma giyemeyecek.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:40
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