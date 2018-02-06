Altay'da Muharrem üzüntüsü
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda aldığı 2-1'lik Şanlıurfaspor yenilgisinin yaralarını cumartesi günü evinde düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'u yenerek sarmak isteyen 3'üncü sıradaki Altay'da forvet Muharrem Ozan'ın forma giyemeyeceği öğrenildi.
Muharrem'in Şanlıurfa maçı öncesi İzmir'deki son idmanda ufak bir sakatlık yaşadığını söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Şanlıurfaspor bize tesislerini vermedi. Orada sentetik çimde çalışmak zorunda kaldık. Bu durum da Muharrem'in sakatlığını tetikledi" dedi.
Sağ dizinde kemik iliği ödemi olan tecrübeli santrforun tedavisine başlandı. Altay'da sakatlıktan çıkan golcü Murat Uluç ise takımdan ayrı çalışıyor.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:59
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Bu son şans
Toplam 18
Yorum
fbcan o zaman bol defans yapalım ki gol yemeyelim şansa bala da bi köşe vuruşu olur valbuena asist yapar nasıl olsa
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"F.Bahçe, şampiyonluk yarışında ilk sırada"
Toplam 5
Yorum
zafer aykut hoca cesaretli olsa atak oynatsa kesin liderdi şu an.bazı maçlarda beraberlik kadrosu 3 tane önlibero oynattı 2 şer puan kaybı oldu.
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İşte Terim'in Sivas yanlışları
Toplam 9
Yorum
ART GS 4-2-3-1 ŞEKLİNDE OYNAMAZ.BU DÜZENDE 6 KİŞİYLE DEFANS YAPIYORSUN.KORKAK AMAN GOL YEMEYEYİM DİYENLER BÖYLE OYNAR.GS 4-1-4-1 OYNAMALI.
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