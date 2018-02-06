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    06 Şubat 2018, Salı
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    'da Muharrem üzüntüsü

    Altay'da Muharrem üzüntüsü

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda aldığı 2-1'lik Şanlıurfaspor yenilgisinin yaralarını cumartesi günü evinde düşme hattındaki 'u yenerek sarmak isteyen 3'üncü sıradaki 'da forvet Muharrem Ozan'ın forma giyemeyeceği öğrenildi.

    Muharrem'in Şanlıurfa maçı öncesi İzmir'deki son idmanda ufak bir sakatlık yaşadığını söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Şanlıurfaspor bize tesislerini vermedi. Orada sentetik çimde çalışmak zorunda kaldık. Bu durum da Muharrem'in sakatlığını tetikledi" dedi.

    Sağ dizinde kemik iliği ödemi olan tecrübeli santrforun tedavisine başlandı. 'da sakatlıktan çıkan golcü ise takımdan ayrı çalışıyor.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:59
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