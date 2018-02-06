Altay'da Muharrem üzüntüsü

Muharrem'in Şanlıurfa maçı öncesi İzmir'deki son idmanda ufak bir sakatlık yaşadığını söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Şanlıurfaspor bize tesislerini vermedi. Orada sentetik çimde çalışmak zorunda kaldık. Bu durum da Muharrem'in sakatlığını tetikledi" dedi.



Sağ dizinde kemik iliği ödemi olan tecrübeli santrforun tedavisine başlandı. Altay'da sakatlıktan çıkan golcü Murat Uluç ise takımdan ayrı çalışıyor.