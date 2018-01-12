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    12 Ocak 2018, Cuma
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    , Antalya kampını tamamladı

    Sivas Belediyespor, Antalya kampını tamamladı

    2.Lig ekiplerinden 10 günlük Antalya kampını tamamladı.

    İkinci devre hazırlıklarına Sivas kampı ile başlayan , daha sonra Antalya'ya gitti. Antalya kampında günlük çift idman yapan Sivas Belediyespor, oynadığı hazırlık maçlarında Kahramanmaraşspor ile 1-1 beraber kalırken, Bandırmaspor ile oynadığı maçı ise 5-3 kaybetti.

    Teknik Direktör Serdar Bozkurt, Bandırmaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından futbolculara 3 gün izin verdi. Sivas Belediyespor takımı, iznin ardından 15 Ocak Pazartesi günü Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde toplanarak, Sancaktepe Belediyespor maçına hazırlanacak.

    Teknik Direktör Serdar Bozkurt, lige verilen arada Sivas ve Antalya kamplarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, ikinci devrede ilk devrede olduğu gibi üst sıralardaki iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi.

    Sivas ve Antalya kamplarının iyi bir hazırlık süreci olduğunu belirten Bozkurt, futbolcularının adaptasyonundan memnun olduğunu ifade etti.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:58
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