Sivas Belediyespor, Antalya kampını tamamladı
TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor 10 günlük Antalya kampını tamamladı.
Teknik Direktör Serdar Bozkurt, Bandırmaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından futbolculara 3 gün izin verdi. Sivas Belediyespor takımı, iznin ardından 15 Ocak Pazartesi günü Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde toplanarak, Sancaktepe Belediyespor maçına hazırlanacak.
Teknik Direktör Serdar Bozkurt, lige verilen arada Sivas ve Antalya kamplarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, ikinci devrede ilk devrede olduğu gibi üst sıralardaki iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi.
Sivas ve Antalya kamplarının iyi bir hazırlık süreci olduğunu belirten Bozkurt, futbolcularının adaptasyonundan memnun olduğunu ifade etti.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:58
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''Büyüklüğümüzü biliyorlar''
Toplam 1
Yorum
galah yani bunada yildiz diyorsan türk futbol batmis!!!
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Tarık Çamdal’ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
tarık haram para eğer dediğiniz gibi hiçbir şey yapmıyorsa
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Tarık Çamdal’ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Drogba Bu tip oyunculara gıcık oluyorum.Haksız kazanç,biliyor başka yerde bu kadar para alamayacak..Kahvaltı bile vermeyin :D
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