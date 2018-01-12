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    12 Ocak 2018, Cuma
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    'dan Menemen çıkarması

    Altay'dan Menemen çıkarması

    2. Lig 'ta ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan , Kırmızı Grup lideri 'un stadına talip oldu.

    Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'le bir araya gelerek kendisine forma hediye etti. Bu sezon yenileme çalışmaları sonrası seyirci kapasitesi 5 bin kişiye çıkarılan ve "Menemen Tahir Şahin Stadyumu" ismiyle 18 Kasım 2017'deki Menemen-Tuzlaspor maçında kapılarını açan stadyum Altay'ın radarına girdi.

    Altay Başkanı Ekmekçioğlu ile Belediye Başkanı Şahin arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği, tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelip son kararı vereceği öğrenildi.

    Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sezonun ilk yarısında maçlarını oynadıkları Atatürk Stadı'nda seyirciyle bütünleşemediklerini, bu yüzden daha küçük bir stada ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. Altay yönetimi ilk etapta Tire'de yapılan yeni stadı incelemeye almıştı.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:48
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