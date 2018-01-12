Altay'dan Menemen çıkarması
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Altay, Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor'un stadına talip oldu.
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'le bir araya gelerek kendisine forma hediye etti. Bu sezon yenileme çalışmaları sonrası seyirci kapasitesi 5 bin kişiye çıkarılan ve "Menemen Tahir Şahin Stadyumu" ismiyle 18 Kasım 2017'deki Menemen-Tuzlaspor maçında kapılarını açan stadyum Altay'ın radarına girdi.
Altay Başkanı Ekmekçioğlu ile Belediye Başkanı Şahin arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği, tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelip son kararı vereceği öğrenildi.
Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sezonun ilk yarısında maçlarını oynadıkları Atatürk Stadı'nda seyirciyle bütünleşemediklerini, bu yüzden daha küçük bir stada ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. Altay yönetimi ilk etapta Tire'de yapılan yeni stadı incelemeye almıştı.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:48
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Rakamlar ‘Cenk’ diyor!
Toplam 2
Yorum
Kartalpencesi evet evet biz de biliyoruz bu sene gol yollari sikintili hatta cenk in de gitmesiyle daha sikintili ama gelecekleri bir bekleyelim bakalim
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 4
Yorum
göz tudora yaptığın kumpasın altında eninde sonunda ezileceksin.tudorun ahı nutlaka tutacaktır.
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10 kulüp peşindeydi
Toplam 1
Yorum
satir bu hafta hettirik bekliyorum senden cenk bunu yapabielcek gücün ve yetenegin var herkes dumur olacak bekleiyn görün
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