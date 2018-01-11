'Kampımız son derece iyi geçiyor'
Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta, ikinci yarı hazırlıklarının iyi geçtiğini söyledi.
Takım oyununun Karşıyaka için önemi üzerinde duran Okta, hazırlık maçı yapacağı Muğlaspor maçıyla ilgili, "2. yarı son hazırlık maçını Cuma günü Muğlaspor'la oynayacağız. Sonra da Cumartesi günü döneceğiz. Çalıştığımız, antrenmanlarda yaptığımız, uyguladığımız birçok taktiği hazırlık maçlarında uygulamaya çalışacağız. Eğer yapılanlarda herhangi bir eksiklik bir yetersizlik varsa Muğlaspor karşılaşmasıyla bun eksiklerimizi görüp Sakaryaspor maçı öncesi bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız Sakaryaspor maçına eksiklerimizi gidermiş biçimde çıkacağız." diye konuştu.
Tüm taraftarların bu zor zamanda desteğini bekliyoruz
Taraftarlardan destek beklediğini ifade eden Okta, "Tüm camianın bu zor koşullarda desteğini bekliyoruz. Oyuncularımız gerçekten bu zor zamanlarda çok azimli çalışıyorlar, çok istekli ve arzulu olarak antrenmanlarını yapıyorlar. Bu zor zamanlarımız da onlardan çok destek istiyoruz. Çünkü camiayı hakkettiği yere onlar getirecekler." dedi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:59
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 9
Yorum
fbcan lucescu ile olmayacağı baştan belliydi sırf arda'yı tekrardan milli takıma döndürmek için getirdiler.
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Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...
Toplam 6
Yorum
HaLm61 Derhal gönderilmeli iyice soğuttu kendinden hiç bir işe yaramaz defansa yardım etmez biriysel oynayan bir topçu gönderin gitsin ..
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 31
Yorum
Hayrettin Arkadaş çok basit RVP kendini dünya yıldızı görüyorsa yolla paf takımına orda çalıştır gelmez ise Noter huzurunda tutanak tut cezayı bas şikayet ederse UEFA ya noter belgelerini ve bilir kişi raporlarını göster bak bakalım nasıl tıpış tıpış çalışıyor
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