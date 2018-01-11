Fethiyespor, Hakan Olkan'ı renklerine bağladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısına iddialı girmek isteyen Fethiyespor, Mersin İdmanyurdu'ndan orta saha oyuncusu Hakan Olkan'ı transfer etti.
Yapılan görüşmelerin ardından lacivert-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Hakan, takımın Antalya kampına katıldı. Futbola Yeniköyspor'da başlayan Hakan, Çerkezköyspor, Çıksalınspor, Tarsus İdman Yurdu ekiplerinde de top koşturdu. Sezonun ilk devresinde Mersin İdmanyurdu'nda 30 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu 2412 dakika süre aldı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:12
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Sneijder tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım
Toplam 28
Yorum
FBLand Bu kim ya yeni mi çıktı :D
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 12
Yorum
fbli valla bunu adamgibi tokatlayacak ağzını burnunu yamultacak bir yiğit lazım bu ondan anlar
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'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ teknik ekip böyle toplanıyorsa yapılacak transferleri hayal bile edemiyorum ! devam devam önümüzdeki sezon ffp girersiniz...
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