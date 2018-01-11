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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    , 'ı renklerine bağladı

    Fethiyespor, Hakan Olkan'ı renklerine bağladı

    2. Lig 'ta sezonun ikinci yarısına iddialı girmek isteyen , 'ndan orta saha oyuncusu 'ı transfer etti.

    Yapılan görüşmelerin ardından lacivert-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Hakan, takımın Antalya kampına katıldı. Futbola Yeniköyspor'da başlayan Hakan, Çerkezköyspor, Çıksalınspor, Tarsus İdman Yurdu ekiplerinde de top koşturdu. Sezonun ilk devresinde 'nda 30 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu 2412 dakika süre aldı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:12
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