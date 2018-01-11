Emin Yetim'in cezası onadı

Kurul ayrıca, Antalyaspor'un, futbolcusu Maicon Marques'e verilen 3 maçlık cezaya yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'nun açıklamaları şöyle;

Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim ve kulüp idarecisi Mehmet Giray Küçük'ün, PFDK'nın 19.12.2017 tarih ve E.2017-2018/436 - K.2017-2018/580 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma istemlerinin reddine,

- Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim'in, kulüp futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 4/2. maddeleri uyarınca 3 yıl 2 ay hak mahrumiyeti ve 180.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim'in, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 25/2. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Şanlıurfa Spor Kulübü idarecisi Mehmet Giray Küçük'ün, kulüp futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 4/2. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 60.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme istemlerinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir,



?ANTALYASPOR

Antalya Spor A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Maicon Marques Bitencourt hakkındaki PFDK'nın 02.01.2018 tarih ve E.2017-2018/506 - K.2017-2018/602 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Maicon Marques Bitencourt'un, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.