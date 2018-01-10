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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Amed Sportif’de

    Muhammet Yılmaz Amed Sportif’de

    2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından , Keçiörengücü’nden ’ı sezon sonuna kadar kiraladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvet oyuncusu ve kulübü Keçiörengücü ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu futbolcu ile anlaşma sağlandı. Genç forvet, Antalya'daki devre arası hazırlık kampına katılarak, çalışmalara başladı. Futbolcumuz başarılar diliyoruz" denildi.

    Muhammet Yılmaz, daha önce Çaykur Rizespor, Beylerbeyi, Çatalcaspor, Denizli ve Keçiörengücü kulüplerinde forma giymişti. Profesyonel futbol yaşantısına 40 gol sığdıran, deneyimli golcü artık Amed Sportif Faaliyetlerin başarısı için ter dökecek.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:55
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