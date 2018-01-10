Muhammet Yılmaz Amed Sportif’de
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Keçiörengücü’nden Muhammet Yılmaz’ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Muhammet Yılmaz, daha önce Çaykur Rizespor, Beylerbeyi, Çatalcaspor, Denizli ve Keçiörengücü kulüplerinde forma giymişti. Profesyonel futbol yaşantısına 40 gol sığdıran, deneyimli golcü artık Amed Sportif Faaliyetlerin başarısı için ter dökecek.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:55
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
Muhammet Yılmaz Amed Sportif’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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