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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Fethiyespor Üstün'le imzaladı

    Fethiyespor Üstün'le imzaladı

    2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, aradığı golcüyü Bandırmaspor'dan buldu.

    Lacivert-beyazlılar, ilk yarıda Bandırmaspor'da 16 maça çıkıp 4 gol atan Üstün Bilgi'yi kadrosuna dahil etti. ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli golcü Antalya kampına katıldı. Futbola Bursa Merinosspor'da başlayan 29 yaşındaki forvet sırasıyla, Bursa Güven, Bursaspor, Mustafakemalpaşaspor, , Körfez İskenderunspor, Çubukspor, , Denizlispor, Birlikspor ve Altınordu formalarını da terletti.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:01
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