Fethiyespor Üstün'le imzaladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, aradığı golcüyü Bandırmaspor'dan buldu.
Lacivert-beyazlılar, ilk yarıda Bandırmaspor'da 16 maça çıkıp 4 gol atan Üstün Bilgi'yi kadrosuna dahil etti. Muğla ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli golcü Antalya kampına katıldı. Futbola Bursa Merinosspor'da başlayan 29 yaşındaki forvet sırasıyla, Bursa Güven, Bursaspor, Mustafakemalpaşaspor, Yeşil Bursa, Körfez İskenderunspor, Çubukspor, Kayseri Erciyesspor, Denizlispor, Kocaeli Birlikspor ve Altınordu formalarını da terletti.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:01
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Joker Hubocan
Toplam 1
Yorum
paşa Hubocan tam bir stoper sol bekte ersun hoca oynattı ve orası onun yeri değil bunu gördük bence stoperin değişmezi olmalı
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Menajeri açıkladı! Giroud Beşiktaş'a...
Toplam 2
Yorum
Dnz Insallah bir yerde karsilasiriz da gosteririz ona emekliligi. Beşiktaş çin kulübü mü cin kulübümü görür.
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 8
Yorum
kadir takımdaki dengeleri bozmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. madem o kadar paranız var gidim Maıconu alın
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