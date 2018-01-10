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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Altaylı futbolcular geçer not aldı

    Altaylı futbolcular geçer not aldı

    TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör , Antalya kampında oyuncularına geçer not verdi.

    Siyah-beyazlılar son hazırlık maçında TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Ümraniyespor'a 2-1 yenilmesine rağmen Taşdemir'in takdirini topladı. Kampın en yoğun dönemini yaşadıklarını dile getiren , "Üç gün sonra kampı bitiriyoruz. Ümraniyespor maçı güzeldi. Kamp genel anlamda iyi geçiyor. Oyuncular isteklerimize karşılık vermeye başladı" dedi.

    Hazırlık maçlarının verimli geçtiğini anlatan teknik direktör Taşdemir, "Herkese şans verip, tüm oyuncuları görme fırsatı bulduk. İkinci yarıda taraftarımıza keyif veren futbol izleteceğiz" diye konuştu.

    İzmir ekibi kamptaki son hazırlık maçında yarın saat 16.30'da Hatayspor'la karşılaşacak. Cumartesi günü izne çıkacak Altay, pazartesi günü Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde çalışmalarına devam edecek.

    Siyah-beyazlı ekipte ve Murat Uluç'un tedavileri sürüyor.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:54
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