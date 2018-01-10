Altaylı futbolcular geçer not aldı

Siyah-beyazlılar son hazırlık maçında TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Ümraniyespor'a 2-1 yenilmesine rağmen Taşdemir'in takdirini topladı. Kampın en yoğun dönemini yaşadıklarını dile getiren İsmet Taşdemir, "Üç gün sonra kampı bitiriyoruz. Ümraniyespor maçı güzeldi. Kamp genel anlamda iyi geçiyor. Oyuncular isteklerimize karşılık vermeye başladı" dedi.



Hazırlık maçlarının verimli geçtiğini anlatan teknik direktör Taşdemir, "Herkese şans verip, tüm oyuncuları görme fırsatı bulduk. İkinci yarıda taraftarımıza keyif veren futbol izleteceğiz" diye konuştu.



İzmir ekibi kamptaki son hazırlık maçında yarın saat 16.30'da Hatayspor'la karşılaşacak. Cumartesi günü izne çıkacak Altay, pazartesi günü Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde çalışmalarına devam edecek.



Siyah-beyazlı ekipte İbrahim Akın ve Murat Uluç'un tedavileri sürüyor.

