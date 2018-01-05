Okan Amed ile devam edecek
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin Antalya’daki devre arası hazırlık kampı devam ediyor.
Kamp çalışmalarına katılan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen futbolcu Okan Dernek, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İddiaların asılsız olduğunu anlatan başarılı futbolcu, Amed Sportif Faaliyetler'le yola devam edeceğini belirtti. Dernek, başka takımlardan gelen teklifleri geri çevirdiğini, takımında kalıp mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti. Dernek, "Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Sadece ikinci yarıdaki lig yarışını düşünüyorum" dedi.
Okan Dernek'in açıklamaları, yeşil kırmızılı beyazlı taraftarları sevindirdi.
Okan Dernek'in açıklamaları, yeşil kırmızılı beyazlı taraftarları sevindirdi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:56
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