;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Okan Amed ile devam edecek

    Okan Amed ile devam edecek

    2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin Antalya’daki devre arası hazırlık kampı devam ediyor.

    Kamp çalışmalarına katılan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen futbolcu , konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İddiaların asılsız olduğunu anlatan başarılı futbolcu, 'le yola devam edeceğini belirtti. Dernek, başka takımlardan gelen teklifleri geri çevirdiğini, takımında kalıp mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti. Dernek, "Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Sadece ikinci yarıdaki lig yarışını düşünüyorum" dedi.
    Okan Dernek'in açıklamaları, yeşil kırmızılı beyazlı taraftarları sevindirdi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Okan Amed ile devam edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN