Bucaspor'da gençler kalıyor
TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'da transferin gözdesi haline gelen gençlere yönetimden vize çıkmadı. Birçok Süper Lig kulübünün peşinden koştuğu Uğurcan, Saruhan ve Atakan'ın devre arasında satılmaması kararlaştırıldı.
Yönetim kurulu toplantısında gündeme getirilen genç oyunculara ikinci yarıda ihtiyaç duyulacağı fikri ağır bastı. Başkan Ahmet Doğan toplantıda, "Zaten transfer yasağımız var. Kadromuz kısıtlı. Genç futbolcularımız formamızı giymeye devam edecek. Sezon sonunda elbette hem kulübün hem de futbolcularımızın menfaatleri doğrultusunda teklifler değerlendirilir" mesajı verdi.
Antalya'da devre arası kampına giren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aytekin Sümbül de 3 gençten sadece futbola odaklanmalarını istedi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:27
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Efsaneler buluştu
Toplam 11
Yorum
yaşar ersoyu Futbol bir ekip işi.Avrupa böyle çalışıyor.O nedenle başarılı oluyorlar.F.Terim aynı sistemi GS'de kuruyor.
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 6
Yorum
beşiktaş her şeyde olduğu gibi yine taklit
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Persie dönemi bitti
Toplam 13
Yorum
Muhammed bir inat kaç milyon eurolara mal oldu. yazıktır ülke parasını egolarınıza mahkum etmeyin. sırf bjk ye gelmesin diye gitti paralar.
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