Bucaspor'da gençler kalıyor

Yönetim kurulu toplantısında gündeme getirilen genç oyunculara ikinci yarıda ihtiyaç duyulacağı fikri ağır bastı. Başkan Ahmet Doğan toplantıda, "Zaten transfer yasağımız var. Kadromuz kısıtlı. Genç futbolcularımız formamızı giymeye devam edecek. Sezon sonunda elbette hem kulübün hem de futbolcularımızın menfaatleri doğrultusunda teklifler değerlendirilir" mesajı verdi.



Antalya'da devre arası kampına giren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aytekin Sümbül de 3 gençten sadece futbola odaklanmalarını istedi.