Fethiyespor'da kamp başladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Fethiyespor'un Antalya kampı başladı.
Liberty Lara Hotel'de kampa giren lacivert-beyazlılarda sakat olan Umut Sözen, ilk antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Ara transferde 4 ya da 5 takviye yapmayı planlayan Muğla ekibinde teknik direktör Levent Eriş, iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi.
Eriş, "En iyi şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fethiyespor'un bulunduğu konumdan memnun değiliz. İkinci yarıya iddialı girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:19
-
F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 6
Yorum
sdf sdf ekici oynayacak ve eljif var bırakın artık müsrüfliği
-
Transfer bugün bitecek!
Toplam 1
Yorum
slimaniiiiii Fiko başkan maliye bakanı olsa memleket şahlanır :D
-
Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 8
Yorum
ilker sayın kocaman ukranya milli takımının orta sahası ve kanatları süper iş yapar
Fethiyespor'da kamp başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.