 Fethiyespor'da kamp başladı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    'da kamp başladı

    <a href="/index/fethiyespor?id=ac9576c0-d7b8-41d7-9ed9-2cbc8d931588" class="" rel="tag">Fethiyespor</a>'da kamp başladı

    TFF 2. Lig 'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen 'un Antalya kampı başladı.

    Liberty Lara Hotel'de kampa giren lacivert-beyazlılarda sakat olan Umut Sözen, ilk antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Ara transferde 4 ya da 5 takviye yapmayı planlayan Muğla ekibinde teknik direktör , iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi.

    Eriş, "En iyi şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 'un bulunduğu konumdan memnun değiliz. İkinci yarıya iddialı girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:19
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