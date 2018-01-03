Liberty Lara Hotel'de kampa giren lacivert-beyazlılarda sakat olan Umut Sözen, ilk antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Ara transferde 4 ya da 5 takviye yapmayı planlayan Muğla ekibinde teknik direktör Levent Eriş, iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi.



Eriş, "En iyi şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fethiyespor'un bulunduğu konumdan memnun değiliz. İkinci yarıya iddialı girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.