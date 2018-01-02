Menemen, Hakkı'yı kiraladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, genç golcüsü Hakkı Yıldız'ı kiraladı.
Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan gurbetçi oyuncunun sezon sonuna kadar Darıca Gençlerbirliği forması giyeceği öğrenildi. Gençlerbirliği'nden sağ bek Utku, Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray, Amed Sportif'ten forvet Murat ve Niğde Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ömer'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin, birer stoper ve orta saha oyuncusu alıp takviye çalışmalarını noktalayacağı belirtildi.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:06
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İslam Slimani harekatı
Toplam 3
Yorum
erdemtürk slimani negredo tipi bir oyuncu bize aboubakar gibi biri lazım.buna en yakın isim de vagner love.
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Modiba sürprizi
Toplam 3
Yorum
bjk advers Değerini bulan satılsın düşüncesinde olanlar psv eindhoven ve anderlecht'in durumlarına bir baksınlar değerini bulanı satanın ne haledüştüğü
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Everton'dan Cenk Tosun açıklaması
Toplam 4
Yorum
bjk advers Sayın Fikret ORMAN SMOKİE'yi görmelisin ve ona bir güzellik yapmalısın sizi övebilmek için gece saat 03:00te kalkıp yorum yapmış !
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