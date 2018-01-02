 Menemen, Hakkı'yı kiraladı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Menemen, Hakkı'yı kiraladı

    Menemen, Hakkı'yı kiraladı

    2'nci Lig ekiplerinden , genç golcüsü Hakkı Yıldız'ı kiraladı.

    Devre arası hazırlıklarını 'da sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan gurbetçi oyuncunun sezon sonuna kadar Darıca forması giyeceği öğrenildi. Gençlerbirliği'nden sağ bek Utku, Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray, Amed Sportif'ten forvet Murat ve Niğde Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ömer'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin, birer stoper ve orta saha oyuncusu alıp takviye çalışmalarını noktalayacağı belirtildi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:06
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