Eser Kardeşler yeniden Niğde Belediyespor’da

Niğde Belediyespor Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Recep Canıtez, Eser Kardeşler ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Niğde Belediyespor Başkanı Recep Canıtez imza yörenin de yaptığı açıklamada:



"Bildiğiniz üzere Niğde Belediye sporumuz ekonomik zorluklarla bulunmakta. Bizde yeni görev aldık işte 1 hafta oldu. İnşallah 1 haftadır yoğun gayretler sonucunda yönetimde ki arkadaşlarımızla birlikte ilk transferimizle birlikte, transfer dememeliyim. Niğde'yi çok seven hocamız Eser hocamızla anlaştık. Takımımızı kampa gönderiyoruz Antalya'ya futbolcularımızın geçmişteki borçlarından bir kısım ödeme yaptık. Takımımızı mutlu bir şekilde Antalya'ya kampa gönderiyoruz. Kamp programını da yaklaşık 16-17 gün belirledik. Oradan direk Şanlıurfa'ya göndereceğiz. Futbolcularımıza ve teknik heyete moral olsun diye böyle bir karar aldık. Çok aydınlık günler bizi bekliyor inşallah Niğde Belediyesporumuzu bekliyor, hiçbir futbolcumuzu satmadık, göndermedik hedefimiz bu takımla PTT Ligine çıkmak onun için Eser hocam ve ekibiyle anlaştık"dedi.



