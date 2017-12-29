Şanlıurfaspor'da oyuncular kuvvet çalıştı
İkinci yarıya kendi tesislerinde hazırlanan Şanlıurfaspor, sabah salonda yaptığı antrenmanda kuvvet çalıştı.
Sarı-yeşilli futbolcular, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:38
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Son 7 yılın en kötü Fener’i
Toplam 4
Yorum
mert nerde o eski fener deyip mazinin derinliklerine kendimi gömüyorum... hüzünlenmekten başka bir şey yapmıyorum inanın...
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F.Bahçeli 2 yıldız fena yakalandı!
Toplam 9
Yorum
mert niye top oynamadıkları belli oluyor şimdi
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Bir veda havası
Toplam 5
Yorum
xxl bir baba nın oğlunu askere göndermesi veya üniversiteye gönderir gibi bir gurur olsa gerek...
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