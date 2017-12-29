 Şanlıurfaspor'da oyuncular kuvvet çalıştı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'da oyuncular kuvvet çalıştı

    Şanlıurfaspor'da oyuncular kuvvet çalıştı

    İkinci yarıya kendi tesislerinde hazırlanan , sabah salonda yaptığı antrenmanda kuvvet çalıştı.

    2. Lig 'ta mücadele eden , ikinci yarı hazırlıklarının ilk etabını GAP Vadisi Tesisleri'nde sürdürüyor. Sabah salonda çalışan sarı-yeşilli ekip, kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ali Tandoğan ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda, oyuncular kuvvet ve dayanıklılık hareketlerinden oluşan yaklaşık 1 saat 30 dakika süren bir çalışma yaptı.

    Sarı-yeşilli futbolcular, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:38
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