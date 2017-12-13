"Bu maçı çok önemsiyoruz"
Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta, ligde geçirilen zor günlerde ilk yarının son maçı olan Kırklarelispor mücadelesini çok önemsediklerini dile getirerek, galibiyet ile hem moral bulmayı hem de düşme hattından kurtulmayı hedeflediklerini söyledi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 16. sırada yer alan Karşıyaka, bu hafta evinde SBS İnşaat Kırklarelispor ile karşılaşacak. İlk devrenin son maçında galip gelmek istediklerini belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta, galibiyetle hem moral bulacaklarını hem de diğer sonuçlara göre düşme hattından kurtulabileceklerini söyledi.
"HAZIRLIKLARIMIZI GALİBİYET ÜZERİNE YAPIYORUZ"
Kırklarerispor maçını çok önemsediklerini ifade eden Okta, "Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. İlk yarıyı galibiyetle bitirip hem moral kazanabiliriz hem de diğer sonuçlara göre son üçün üstünde de bitirme ihtimalimiz olabilir. Ama biz bütün hazırlıklarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz" dedi.
"SON HAFTADA KAZANIRSAK 13 PUANDA OLACAĞIZ"
Okta, şu an bulundukları sıralamanın hedeflerinin gerisinde olduğunu kaydederek, "Geçen süreçte başarılı maçlar çıkardığımızı, bazı maçlarda da hak etmediğimiz sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Eğer girebildiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik, şu anda birkaç puan daha önde olabilirdik. Bu da bizim hedefimiz olurdu. Karşıyaka'ya geldiğimde devreyi 14-15 puan civarında kapatırız diye tahmin ediyordum ama son haftada rakibimizi yenersek 13 puanda olacağız" diye konuştu.
Tayfun Pektürk'ün sakatlığı bulunduğunu ve bugün MR çekildiğini anlatan Okta, Tayfun'un durumunun MR sonucuna göre netleşeceğini, Abdülhamit Yıldız'ın da sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyeceğini dile getirdi.
"HAZIRLIKLARIMIZI GALİBİYET ÜZERİNE YAPIYORUZ"
Kırklarerispor maçını çok önemsediklerini ifade eden Okta, "Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. İlk yarıyı galibiyetle bitirip hem moral kazanabiliriz hem de diğer sonuçlara göre son üçün üstünde de bitirme ihtimalimiz olabilir. Ama biz bütün hazırlıklarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz" dedi.
"SON HAFTADA KAZANIRSAK 13 PUANDA OLACAĞIZ"
Okta, şu an bulundukları sıralamanın hedeflerinin gerisinde olduğunu kaydederek, "Geçen süreçte başarılı maçlar çıkardığımızı, bazı maçlarda da hak etmediğimiz sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Eğer girebildiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik, şu anda birkaç puan daha önde olabilirdik. Bu da bizim hedefimiz olurdu. Karşıyaka'ya geldiğimde devreyi 14-15 puan civarında kapatırız diye tahmin ediyordum ama son haftada rakibimizi yenersek 13 puanda olacağız" diye konuştu.
Tayfun Pektürk'ün sakatlığı bulunduğunu ve bugün MR çekildiğini anlatan Okta, Tayfun'un durumunun MR sonucuna göre netleşeceğini, Abdülhamit Yıldız'ın da sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyeceğini dile getirdi.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş'ın yıldızı geliyor!
Toplam 5
Yorum
Nirvana Ba Beşiktaşa Pektemekden daha mı faydalı olacak ? Bunu iyi düşünmek lazım . 3 . santrafor olarak Pektemek yeterli .
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2 stoper adayı
Toplam 4
Yorum
tsli doriayı alsak çok iyi olur bence hem genç hem yetenekli.
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Özbek'e yapılan şok hareketten hemen önce! İşte o an!
Toplam 2
Yorum
salih az bile söylemiş fatih altaylı
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