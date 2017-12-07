 ''Zorlu bir maç olacak” – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    ''Zorlu bir maç olacak”

    Teknik Direktörü , Fethiyespor’un güçlü ekiplerden olduğunu ederek, “Hiçbir maç kolay değil, her maçın kendine göre bir zorluğu var ama Fethiyespor maçı biraz daha zor bir maç olacak” diye konuştu.

    'ta mücadele eden , 16. haftada Fethiyespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Maç hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydeden Karşıyaka Teknik Direktörü , "Hiçbir maç kolay değil, her maçın kendine göre bir zorluğu var ama Fethiyespor maçı biraz daha zor bir maç olacak" dedi.

    ?Fethiyespor'un zorlu rakiplerden olduğunu anlatan Okta, sakatlığı nedeniyle hafta başından beri antrenmanlara katılmayan Abdülhamit Yıldız'ın durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade ederken, bir başka defans oyuncusu Metin Peker'in de sakatlığının bulunduğunu çalışmalarını doktor kontrolünde sürdürdüğünü söyledi. Eksiklikler nedeniyle zor şartlarda hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Halim Okta, "Bu maçı mümkün olduğunca iyi şartlar altında bitirmek istiyoruz. Fethiyespor deplasmanında taraftar desteğine ihtiyacımız var. Onlar bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyor. Orada da yanımızda görmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bunu her fırsatta söylüyorum. Bu deplasmandan yüzlerinin akıyla çıkacaklarına inanıyorum" dedi.

    Kamp programlarının hazır olduğunu da söyleyen Halim Okta, devre arasını çok iyi değerlendireceklerini dile getirdi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:44
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