''Zorlu bir maç olacak”
Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta, Fethiyespor’un güçlü ekiplerden olduğunu ederek, “Hiçbir maç kolay değil, her maçın kendine göre bir zorluğu var ama Fethiyespor maçı biraz daha zor bir maç olacak” diye konuştu.
?Fethiyespor'un zorlu rakiplerden olduğunu anlatan Okta, sakatlığı nedeniyle hafta başından beri antrenmanlara katılmayan Abdülhamit Yıldız'ın durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade ederken, bir başka defans oyuncusu Metin Peker'in de sakatlığının bulunduğunu çalışmalarını doktor kontrolünde sürdürdüğünü söyledi. Eksiklikler nedeniyle zor şartlarda hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Halim Okta, "Bu maçı mümkün olduğunca iyi şartlar altında bitirmek istiyoruz. Fethiyespor deplasmanında taraftar desteğine ihtiyacımız var. Onlar bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyor. Orada da yanımızda görmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bunu her fırsatta söylüyorum. Bu deplasmandan yüzlerinin akıyla çıkacaklarına inanıyorum" dedi.
Kamp programlarının hazır olduğunu da söyleyen Halim Okta, devre arasını çok iyi değerlendireceklerini dile getirdi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:44
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
Yorum
KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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