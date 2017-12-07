 Şanlıurfaspor Başkanı serbest bırakıldı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Başkanı serbest bırakıldı

    Şanlıurfaspor Başkanı serbest bırakıldı

    Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam’ın darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Kulüp Başkanı Emin Yetim, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam'ın darp edilmesi olayıyla ilgili dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Kulüp Başkanı Emin Yetim, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından sabaha karşı saat 04.00 sıralarında serbest bırakıldı. Yetim'in serbest bırakıldıktan sonra kulüp binasına gittiği öğrenildi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:20
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