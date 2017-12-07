Şanlıurfaspor Başkanı serbest bırakıldı
Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam’ın darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Kulüp Başkanı Emin Yetim, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:20
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İlk transfer o noktaya
Toplam 7
Yorum
serdar akay_transfer v td değişikliği çare değil bu başkan v yönetimi komisyoncu cenk ergün tipsiz scout şefi emre utkucan v diğer dandik scoutlar gs sürünmeye devam edecek.
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a iddialı cevap
Toplam 9
Yorum
Ferhat Aynen o yüzden kendilerini iyi saniyorlar.Elit Takim sanslarina hic gelmedi yoksa 1 puan bile alamazlardi
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 1
Yorum
az en az 40 milyon bosa ugrasmayin
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