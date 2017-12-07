 Bandırmaspor’da iki futbolcu kadro dışı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    ’da iki futbolcu kadro dışı

    Bandırmaspor’da iki futbolcu kadro dışı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından ’da iki futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı.

    Santrafor mevkiinde oynayan 28 yaşındaki Üstün Bilgi ile 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Gökhan Yılmaz, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Oyuncuların kadro dışı bırakılma nedeni olarak disiplinsiz davranışları gösterilirken, , Haluk Türkeri'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Üstün Bilgi'nin de kadro dışı bırakılmasıyla birlikte iki santrafor oyuncusundan yoksun kalmış oldu.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:52
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