Bandırmaspor’da iki futbolcu kadro dışı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bandırmaspor’da iki futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı.
Santrafor mevkiinde oynayan 28 yaşındaki Üstün Bilgi ile 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Gökhan Yılmaz, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Oyuncuların kadro dışı bırakılma nedeni olarak disiplinsiz davranışları gösterilirken, Bandırmaspor, Haluk Türkeri'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Üstün Bilgi'nin de kadro dışı bırakılmasıyla birlikte iki santrafor oyuncusundan yoksun kalmış oldu.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:52
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
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KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
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Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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