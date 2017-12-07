Bandırmaspor’da iki futbolcu kadro dışı

Santrafor mevkiinde oynayan 28 yaşındaki Üstün Bilgi ile 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Gökhan Yılmaz, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Oyuncuların kadro dışı bırakılma nedeni olarak disiplinsiz davranışları gösterilirken, Bandırmaspor, Haluk Türkeri'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Üstün Bilgi'nin de kadro dışı bırakılmasıyla birlikte iki santrafor oyuncusundan yoksun kalmış oldu.