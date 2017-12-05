2. ve 3. lig zorda

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, “Spor Toto gelirlerinin düşmesiyle kulüpler maçlara çıkmak istemiyor” dedi

Türk futbolunda yine ilginç bir gelişme yaşandı. TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, birliğe bağlı olan kulüplerin bu hafta oynanacak maçlarına çıkmak istemediklerini söyledi. Günaydın, "Spor Toto Teşkilatı, ligin 6. haftasında 'Tasarrufa gidiyoruz' diyerek, 2. ve 3. Lig kulüplerinin gelirlerini düşürme kararı aldı. Eskiden 28 maç İddaa programına alınırken şu an 18 maç bültene giriyor. Bu tüm kulüpleri çok zor bir duruma soktu. Biz yönetim kurulu olarak bir gelişme olmaması durumunda ilk hafta maçlara geç çıkma, ikinci hafta ise çıkmama yönünde karar almayı düşünüyoruz. Tüm kulüpler çok zor durumda. Biz tüm çeklerimizi gelecek gelirlerimizi göz önüne alarak kestik.



Sezon başında bu söylenseydi planlarımızı ona göre yapardık. Yıllık 500-600 bin lira zarara girmiş durumdayız. Futbolcular antrenmanları boykot ediyor. Alt lig kulüpleri adeta yangın yerine döndü" ifadelerini kullandı. Günaydın, Kulüpler Birliği olarak 90 kulübün katılımıyla, yarın Ankara'da bir toplantı yapacaklarını ve hafta sonunda karşılaşmalara çıkıp çıkmayacaklarının bu toplantı sonrasında belli olacağını açıklarken, bu konuyla ilgili TFF'nin hiçbir kusuru bulunmadığını ve federasyonun verdiği tüm sözleri tuttuğunu da aktardı.





'İSİM HAKLARINI YİNE ÖDEYECEĞİZ'

Toto Teşkilat BaşkanıMuharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatı'nın kulüplere ödediği isim hakkının bu sene de aynı şekilde ödeneceği açıkladı. Kasapoğlu, "2'nci Lig küluplerinin her birine 200 bin TL, 3'üncü Lig kulüplerine ise 100'er bin TL ekstra ödeme yaptık" dedi. Sezon başında bu rakamların kulüplere ödendiğini belirten Kasapoğlu, "Şunu da belirteyim ki bu yılın sonunda yine kulüplere isim haklarını ödeyeceğiz. Bunları Cengiz Günaydın ile de görüştüm. Maçlara çıkmama kararı diye bir şey yok diyor. Biz yine de çarşamba günü (yarın) kulüp temsilcileri ile bu konuyu görüşeceğiz" şeklinde konuştu.