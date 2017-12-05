2. ve 3. lig zorda
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, “Spor Toto gelirlerinin düşmesiyle kulüpler maçlara çıkmak istemiyor” dedi
Sezon başında bu söylenseydi planlarımızı ona göre yapardık. Yıllık 500-600 bin lira zarara girmiş durumdayız. Futbolcular antrenmanları boykot ediyor. Alt lig kulüpleri adeta yangın yerine döndü" ifadelerini kullandı. Günaydın, Kulüpler Birliği olarak 90 kulübün katılımıyla, yarın Ankara'da bir toplantı yapacaklarını ve hafta sonunda karşılaşmalara çıkıp çıkmayacaklarının bu toplantı sonrasında belli olacağını açıklarken, bu konuyla ilgili TFF'nin hiçbir kusuru bulunmadığını ve federasyonun verdiği tüm sözleri tuttuğunu da aktardı.
'İSİM HAKLARINI YİNE ÖDEYECEĞİZ'
Toto Teşkilat BaşkanıMuharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatı'nın kulüplere ödediği isim hakkının bu sene de aynı şekilde ödeneceği açıkladı. Kasapoğlu, "2'nci Lig küluplerinin her birine 200 bin TL, 3'üncü Lig kulüplerine ise 100'er bin TL ekstra ödeme yaptık" dedi. Sezon başında bu rakamların kulüplere ödendiğini belirten Kasapoğlu, "Şunu da belirteyim ki bu yılın sonunda yine kulüplere isim haklarını ödeyeceğiz. Bunları Cengiz Günaydın ile de görüştüm. Maçlara çıkmama kararı diye bir şey yok diyor. Biz yine de çarşamba günü (yarın) kulüp temsilcileri ile bu konuyu görüşeceğiz" şeklinde konuştu.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:47
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
2. ve 3. lig zorda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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