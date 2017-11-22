Bucaspor'da sarı alarm
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Bucaspor'da sarı kart alarmı verildi.
Teknik direktör Mehmet Bulut, 3'er kartı bulunan kaleci Hüseyin ve golcüler Burak ile İlyas'ı cezalı duruma düşmemeleri için uyardı. İlk yarı sonuna kadar çok kritik ve zorlu maçlara çıkacaklarını belirten Bulut, "Bu süreçte herkese çok ihtiyacım olacak. Olabildiğince tam kadro karşılaşmalara çıkmalıyız" dedi.
Öte yandan Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçında aldığı darbe sonucu burnu kırılan Emre Özkan'ın ameliyat olduğu bildirildi. Emre'nin Afyonspor maçında görev alamayacağı bildirildi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:16
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 12
Yorum
NEW_FENERBAHCE Bencede kiralık alınmalı belki birşeyler yapabilir.
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Dilmen: Terim boştayken, Terim gelir...
Toplam 4
Yorum
galah Oğuzhan,ni kim alacak ya adam neden okadar iyi buluyorsunus anlamadim...bence kimse almasss
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Belhanda aklandı!
Toplam 2
Yorum
galah bizim oyuncular bu kötü oyunlan yurt disinda ilk 18 bile katmiyorlar....yazik bu adama giden paralara
Bucaspor'da sarı alarm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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