 Bucaspor'da sarı alarm – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    'da sarı alarm

    Bucaspor'da sarı alarm

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak 'da sarı kart alarmı verildi.

    Teknik direktör Mehmet Bulut, 3'er kartı bulunan kaleci Hüseyin ve golcüler Burak ile İlyas'ı cezalı duruma düşmemeleri için uyardı. İlk yarı sonuna kadar çok kritik ve zorlu maçlara çıkacaklarını belirten Bulut, "Bu süreçte herkese çok ihtiyacım olacak. Olabildiğince tam kadro karşılaşmalara çıkmalıyız" dedi.

    Öte yandan Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçında aldığı darbe sonucu burnu kırılan Emre Özkan'ın ameliyat olduğu bildirildi. Emre'nin Afyonspor maçında görev alamayacağı bildirildi.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:16
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