Bodrumspor'da sakatlık sıkıntısı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor ile 1-1 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da bu hafta oynanacak Menemen Belediyespor karşılaşması öncesi sakatlar can sıktı.
Yeşil-beyazlılarda, Bucaspor müsabakasında sakatlanan Emre Şahin, Emreh Öztürk ve Muhammet Aran'ın durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Emre'nin sağ ayak bileğinde birinci derecede yırtık olduğu ve oyuncunun en az 1 hafta sahalardan uzak kalacağı bildiridi.
Emrah'ın da dizinden sakatlık yaşadığı, oyuncunun en az 3 hafta boyunca takımdan uzak kalacağı ifade edildi. En ciddi sorunun ise Muhammet'te olduğu bildirildi. Bucaspor karşılaşmasında köprücük kemiğinin çıktığı tespit edilen Muhammet'in yaklaşık 6 hafta kadar forma giyemeyeceği vurgulandı. Muğla temsilcisinde sezon başında yaşadığı sakatlık yüzünden henüz forma şansı bulamayan golcü Çağrı'nın da tam hazır olmadığı kaydedildi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:22
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TARİH BÖYLE YAZILIR
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Misafir Sami, soda iç, iyi gelir :))
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Kazan kaynıyor
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MUSTAFA NE HASAN NE FATİH OKAN BURUK GETİR TAKIMIN BAŞINA BAK BAKALIM OZAMAN OKAN ÇOK İYİ HOCA GALATASRAYI TAŞIR
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19 GS YENDİ YA BÜYÜK TAKIM
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