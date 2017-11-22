Yeşil-beyazlılarda, Bucaspor müsabakasında sakatlanan Emre Şahin, Emreh Öztürk ve Muhammet Aran'ın durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Emre'nin sağ ayak bileğinde birinci derecede yırtık olduğu ve oyuncunun en az 1 hafta sahalardan uzak kalacağı bildiridi.



Emrah'ın da dizinden sakatlık yaşadığı, oyuncunun en az 3 hafta boyunca takımdan uzak kalacağı ifade edildi. En ciddi sorunun ise Muhammet'te olduğu bildirildi. Bucaspor karşılaşmasında köprücük kemiğinin çıktığı tespit edilen Muhammet'in yaklaşık 6 hafta kadar forma giyemeyeceği vurgulandı. Muğla temsilcisinde sezon başında yaşadığı sakatlık yüzünden henüz forma şansı bulamayan golcü Çağrı'nın da tam hazır olmadığı kaydedildi.