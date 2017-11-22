 Bodrumspor'da sakatlık sıkıntısı – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    'da sakatlık sıkıntısı

    <a href="/index/bodrumspor?id=c5a5fd79-b482-4911-baa1-892011b53131" class="" rel="tag">Bodrumspor</a>'da sakatlık sıkıntısı

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor ile 1-1 berabere kalan Bodrum Belediyesi 'da bu hafta oynanacak Menemen Belediyespor karşılaşması öncesi sakatlar can sıktı.

    Yeşil-beyazlılarda, Bucaspor müsabakasında sakatlanan Emre Şahin, Emreh Öztürk ve Muhammet Aran'ın durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Emre'nin sağ ayak bileğinde birinci derecede yırtık olduğu ve oyuncunun en az 1 hafta sahalardan uzak kalacağı bildiridi.

    Emrah'ın da dizinden sakatlık yaşadığı, oyuncunun en az 3 hafta boyunca takımdan uzak kalacağı ifade edildi. En ciddi sorunun ise Muhammet'te olduğu bildirildi. Bucaspor karşılaşmasında köprücük kemiğinin çıktığı tespit edilen Muhammet'in yaklaşık 6 hafta kadar forma giyemeyeceği vurgulandı. Muğla temsilcisinde sezon başında yaşadığı sakatlık yüzünden henüz forma şansı bulamayan golcü Çağrı'nın da tam hazır olmadığı kaydedildi.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:22
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