Bahadır'dan Nazilli'ye başarı sözü
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Bugsaşspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Bahadır takımın düzeleceğini söyledi.
Her geçen hafta daha iyi olacaklarını ifade eden Bahadır, "Bugsaş'a yenilsek de oynadığımız futbol umut verici. Bu takım çıkış yakalayacak. Taraftarlarımız da bu takımı bırakmasın, desteklesin. İyi günler bizi bekliyor" dedi. Nazilli, pazar günü evinde Hacettepe karşısına çıkacak.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:19
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TARİH BÖYLE YAZILIR
Toplam 14
Yorum
Misafir Sami, soda iç, iyi gelir :))
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Kazan kaynıyor
Toplam 16
Yorum
MUSTAFA NE HASAN NE FATİH OKAN BURUK GETİR TAKIMIN BAŞINA BAK BAKALIM OZAMAN OKAN ÇOK İYİ HOCA GALATASRAYI TAŞIR
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Başakşehir, yıldızlarını Ludogorets'e götürmüyor!
Toplam 2
Yorum
19 GS YENDİ YA BÜYÜK TAKIM
Bahadır'dan Nazilli'ye başarı sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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