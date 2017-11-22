Bahadır'dan Nazilli'ye başarı sözü

Her geçen hafta daha iyi olacaklarını ifade eden Bahadır, "Bugsaş'a yenilsek de oynadığımız futbol umut verici. Bu takım çıkış yakalayacak. Taraftarlarımız da bu takımı bırakmasın, desteklesin. İyi günler bizi bekliyor" dedi. Nazilli, pazar günü evinde Hacettepe karşısına çıkacak.