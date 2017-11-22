 Bahadır'dan Nazilli'ye başarı sözü – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Bahadır'dan Nazilli'ye başarı sözü

    Bahadır'dan Nazilli'ye başarı sözü

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Bugsaşspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan 'da teknik direktör Mustafa Bahadır takımın düzeleceğini söyledi.

    Her geçen hafta daha iyi olacaklarını ifade eden Bahadır, "Bugsaş'a yenilsek de oynadığımız futbol umut verici. Bu takım çıkış yakalayacak. Taraftarlarımız da bu takımı bırakmasın, desteklesin. İyi günler bizi bekliyor" dedi. Nazilli, pazar günü evinde Hacettepe karşısına çıkacak.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:19
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