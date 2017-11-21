 Furkan'ın kardeşi de Altay'a emanet – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Furkan'ın kardeşi de 'a emanet

    Furkan'ın kardeşi de <a href="/index/altay?id=19306751-aa54-42da-9e6c-cf2d601e3b42" class="" rel="tag">Altay</a>'a emanet

    'ın yetenekli futbolcusu Furkan Deniz, küçük kardeşi Tümer'i siyah-beyazlı kulübün futbol okuluna yazdırdı. Son olarak 2-1 kazandıkları Karşıyaka maçında ilk golü kaydeden Furkan, derbinin ardından kardeşiyle soluğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Futbol Okulu'nda aldı.

    Furkan, imzanın ardından akşam saatlerinde ilk idmanına çıkan 10 yaşındaki kardeşini yine yalnız bırakmadı. 'ın altyapısından yetiştiğini hatırlatan 22 yaşındaki futbolcu, "Bugünlere gelmemde 'ın payı çok büyük. Kardeşimin de futbol eğitimini Altay'da en iyi şekilde alacağına inanıyorum" dedi.
    Minik Tümer de ağabeyi gibi ilerde A takımda forma giymek istediğini söyledi.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:39
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