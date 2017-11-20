 Bucaspor fırsat tepti – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    fırsat tepti

    Bucaspor fırsat tepti

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan , alt sıralardan kurtulma şansını tepti. Kendisi gibi tehlikeli bölgeden sıyrılma mücadelesi veren rakipleri Tuzlaspor ve Etimesgut Belediyespor'un yenildiği haftayı kötü değerlendiren Fırtına, Bodrumspor'u da geçmeyi başaramadı.

    Bu sezon Yeni Buca Stadı'nda sadece 2 maç kazanan İzmir ekibi, taraftarı önünde tam 13 puan kaybetti. Sadece son sıradaki Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 ve Tuzlaspor'u 3-1 yenen , evinde Keçiörengücü'ne 3-2, Hatayspor'a 2-1 ve Sivas Belediyespor'a 1-0 mağlup olup, Tokatspor'la 0-0, Bodrumspor'la da 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Mehmet Bulut pozitif bir futbol oynamalarına rağmen sonuca gidemediklerini söyledi.
    Bulut, "Devrenin bitimine 4 hafta var. Bu süreçte toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız" dedi.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bucaspor fırsat tepti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.