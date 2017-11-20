Bucaspor fırsat tepti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Bucaspor, alt sıralardan kurtulma şansını tepti. Kendisi gibi tehlikeli bölgeden sıyrılma mücadelesi veren rakipleri Tuzlaspor ve Etimesgut Belediyespor'un yenildiği haftayı kötü değerlendiren Fırtına, Bodrumspor'u da geçmeyi başaramadı.
Bu sezon Yeni Buca Stadı'nda sadece 2 maç kazanan İzmir ekibi, taraftarı önünde tam 13 puan kaybetti. Sadece son sıradaki Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 ve Tuzlaspor'u 3-1 yenen Bucaspor, evinde Keçiörengücü'ne 3-2, Hatayspor'a 2-1 ve Sivas Belediyespor'a 1-0 mağlup olup, Tokatspor'la 0-0, Bodrumspor'la da 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Mehmet Bulut pozitif bir futbol oynamalarına rağmen sonuca gidemediklerini söyledi.
Bulut, "Devrenin bitimine 4 hafta var. Bu süreçte toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız" dedi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:02
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2 penaltı güme gitti
Toplam 3
Yorum
arif video hakem niye gelmiyor acaba, neyden çekiniyorlar Anadolu takımlarından mı!!
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Gooldado
Toplam 6
Yorum
SARI KANARYA SİVAS10 KİŞİ KALMASAYMIŞ ZARTMIŞ ZURTMUŞ FENER KAZANAMAZMIŞ.YETTİNİZ ARTIK ANTİFENERLİLER GS MAÇDA JOHSEN GOLÜ VE DENAYERİN ATILMAMASI YETER
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Lato formayı Linnes'e kaptırdı
Toplam 1
Yorum
whocares Zaten transferi de yanlış, oynatılması da. Başa oynayan takımların solbeklerine bakın bir, bir de bizimkine. Linnes ondan çok daha iyi.
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