Bucaspor fırsat tepti

Bu sezon Yeni Buca Stadı'nda sadece 2 maç kazanan İzmir ekibi, taraftarı önünde tam 13 puan kaybetti. Sadece son sıradaki Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 ve Tuzlaspor'u 3-1 yenen Bucaspor, evinde Keçiörengücü'ne 3-2, Hatayspor'a 2-1 ve Sivas Belediyespor'a 1-0 mağlup olup, Tokatspor'la 0-0, Bodrumspor'la da 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Mehmet Bulut pozitif bir futbol oynamalarına rağmen sonuca gidemediklerini söyledi.

Bulut, "Devrenin bitimine 4 hafta var. Bu süreçte toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız" dedi.