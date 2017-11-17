Kocaeli Birlikspor'da yönetim feshedildi

"Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler A.Ş. çatısı altında 2. Lig'de mücadele eden Kocaeli Birlik Spor Kulübümüzde pozitif yönde ivmelenme için kan tazelenmesi zaruri hale gelmiştir. Kulübümüzün mevcut durumunun üzerine çıkabilmesi ve sorunlarını aşabilmesi için sezon başında 23 kişilik güçlü bir yönetimle yola çıkmıştık. Ancak yönetim kurulumuzda görev alan değerli arkadaşlarımızın bazılarının ciddi emek, özveri ve mesai isteyen bu işe yeterli zamanı ayıramaması ve bazı arkadaşlarımızın da heyecanını yitirmesi üzerine karar alınması elzem olmuştur. Bu noktadan hareketle kulübümüzün çıtasını yükseltecek yeni bir yapının önünün açılması için yönetim kurulumuzun fesih edilmesi kararına varılmıştır. Sezon başından beri kulübümüze emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür eder, yeni bir yönetim oluşturulana kadar şirket sahiplerimiz Erhan Yılmaz ve Ozan Keser tarafından kulüp yönetiminin sürdürüleceğini kamuoyuyla paylaşırız."