Kocaeli Birlikspor'da yönetim feshedildi
TFF 2'nci Lig Grup Kırmızı'da mücadele eden Kocaeli Birlikspor'da yönetim fesh edildi. Kocaeli Birlikspor'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler A.Ş. çatısı altında 2. Lig'de mücadele eden Kocaeli Birlik Spor Kulübümüzde pozitif yönde ivmelenme için kan tazelenmesi zaruri hale gelmiştir. Kulübümüzün mevcut durumunun üzerine çıkabilmesi ve sorunlarını aşabilmesi için sezon başında 23 kişilik güçlü bir yönetimle yola çıkmıştık. Ancak yönetim kurulumuzda görev alan değerli arkadaşlarımızın bazılarının ciddi emek, özveri ve mesai isteyen bu işe yeterli zamanı ayıramaması ve bazı arkadaşlarımızın da heyecanını yitirmesi üzerine karar alınması elzem olmuştur. Bu noktadan hareketle kulübümüzün çıtasını yükseltecek yeni bir yapının önünün açılması için yönetim kurulumuzun fesih edilmesi kararına varılmıştır. Sezon başından beri kulübümüze emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür eder, yeni bir yönetim oluşturulana kadar şirket sahiplerimiz Erhan Yılmaz ve Ozan Keser tarafından kulüp yönetiminin sürdürüleceğini kamuoyuyla paylaşırız."
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:20
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Kocaman'dan Aatıf'a özel ilgi
Toplam 6
Yorum
PERDECİ YUSUF O OYNAMIŞ BU OYNAMIŞ FARKETMEZ. SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER ZATEN.LAFA GELİNCE HERKES BAŞAKŞEHİRİN EN İYİ OYNADIGINA HEMFİKİR AMA ŞAMPİ KİM
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Kriz kapıda!
Toplam 11
Yorum
Gslı Bu adamı ne kadarda büyüttük böyle..Kaptan yapacak kadar..Aklıma Alex kaptan geliyor..Bize ne güzel goller atıyordu.Alex Liderdi..Ya bu?
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Topal’a Başakşehir kancası
Toplam 8
Yorum
alex sen nerenle izledin topeli kiro okadar istiyorsna sende git onunle cisliseni
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