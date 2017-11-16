Oktay Derelioğlu isyan etti
Teknik Direktör Oktay Derelioğlu, Kahramanmaraşsspor'un sözleşmesini tek taraflı feshettiğini belirtti.
Teknik direktör Oktay Derelioğlu, TFF 2. Lig takımlarından Kahramanmaraşspor Kulübünün sözleşmesini tek taraflı feshettiğini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u eleyerek Kahramanmaraşspor'a 1 milyon liraya yakın para kazandırdıklarını belirten Derelioğlu, yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraşspor Kulübü sözleşmemi tek taraflı feshetti ama karşılıklı olarak feshettik diye açıklama yaptılar. Başkan geçen hafta ilk 11'de oynattığım 3 tane oyuncuyu benim onayım olmadan kadro dışı bırakıp mukavelelerini feshetti. Bunun akabinde aramızda soğukluk başladı. Başkana, 'Sevgili başkan disiplinsiz bir durum mu var ?' diye sorduğumda bana, 'Hayır ben bunların futbolunu beğenmiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraşspor'dan işine karışıldığı için ayrıldığını dile getiren Derelioğlu, şunları kaydetti:
"Oyuncuların futbollarını beğenmenin kararını ben veririm dedim. Ben bu adamların üçünü de ilk 11'de oynatıyorum dedim. İşime karışılmaya başlandı. Burada nasıl çalıştığımı herkes biliyor. Ben disiplinli bir adamım. Takımımı toparlamaya çalışıyorum ama maalesef böyle çalışma ortamı olmaz, yazık. Burada sözleşmeyi karşılıklı feshettik yazıyorlar. Ben sözleşmemi karşılıklı feshetmedim, kendileri feshetti. Biz, disiplinli ve çalışma iştahı olan bir ekibiz ama maalesef buna izin verilmedi. İnşallah değerimiz anlaşılır."
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:52
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 59
Yorum
hüseyin zamanında iyi transferler yapmazlar kongre var diye veriyorlar gazı yaptıkları tranferler belli yapamıyorsanız bırakın yapan birileri çıkar
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Real Madrid'de Ronaldo depremi!
Toplam 1
Yorum
karakartal fakat psg mbappeyi verip ronaldoyu alırsa şaşırmam işte o zaman psg bomba olur bombaaa
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 59
Yorum
BJK 1903 ALEX10.:BJK BARCELON DEYIL AMA OLMA YOLUNDA ILERIYOR ORMAN SAYESINDE AMA FB SE YILDIRIM SAYESINDE REAL BESTIS OLMA YOLUNDA FARKI ANALDINMI:)
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