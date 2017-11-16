 Altay'da gözler kaptan Murat'ta – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Altay'da gözler kaptan Murat'ta

    Altay'da gözler kaptan Murat'ta

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 puanlı son sıradaki Karşıyaka ile Pazar günü İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak 24 puanlı zirve ortağı Altay'da kaptan , takımının gol yollarındaki en önemli silahı olacak.

    Geçen hafta Bandırmaspor ağlarını havalandırarak toplam gol sayısını 8'e çıkaran 36 yaşındaki santrfor, derbinin kilit isimleri arasında gösteriliyor. Şimdiye kadar Zonguldak Kömürspor, Şanlıurfaspor, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor, SBS İnşaat Kırklarelispor (2), Sakaryaspor ve Bandırmaspor filelerini sarsan usta golcü takımının topladığı 16 puana direkt katkı yaptı.

    Kariyerinde 1'inci Lig'de 25, 2'nci Lig'de 87, 3'üncü Lig'de 19, kupada ise 6 golü bulunan , Karşıyaka önünde sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli krampon Medipol Başakşehir forması giydiği 5 Mart 2007'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yeşil-kırmızılı ekibi 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada gol atma başarısı göstermişti. Karşıyaka ile son derece önemli bir maça çıkacaklarını belirten kaptan Murat, "Rakibimiz iyi bir takım. Ancak bizim de puan kaybına tahammülümüz yok. Zirve yarışında var olmak istiyorsak derbiyi kayıpsız geçmeliyiz. İzmir'e yakışan bir mücadele olsun, biz kazanalım" dedi.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:18
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