Altay'da gözler kaptan Murat'ta
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 puanlı son sıradaki Karşıyaka ile Pazar günü İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak 24 puanlı zirve ortağı Altay'da kaptan Murat Uluç, takımının gol yollarındaki en önemli silahı olacak.
Geçen hafta Bandırmaspor ağlarını havalandırarak toplam gol sayısını 8'e çıkaran 36 yaşındaki santrfor, derbinin kilit isimleri arasında gösteriliyor. Şimdiye kadar Zonguldak Kömürspor, Şanlıurfaspor, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor, SBS İnşaat Kırklarelispor (2), Sakaryaspor ve Bandırmaspor filelerini sarsan usta golcü takımının topladığı 16 puana direkt katkı yaptı.
Kariyerinde 1'inci Lig'de 25, 2'nci Lig'de 87, 3'üncü Lig'de 19, kupada ise 6 golü bulunan Murat Uluç, Karşıyaka önünde sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli krampon Medipol Başakşehir forması giydiği 5 Mart 2007'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yeşil-kırmızılı ekibi 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada gol atma başarısı göstermişti. Karşıyaka ile son derece önemli bir maça çıkacaklarını belirten kaptan Murat, "Rakibimiz iyi bir takım. Ancak bizim de puan kaybına tahammülümüz yok. Zirve yarışında var olmak istiyorsak derbiyi kayıpsız geçmeliyiz. İzmir'e yakışan bir mücadele olsun, biz kazanalım" dedi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:18
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 30
Yorum
karakartal7171 hakikaten ismin gibi ALIK'sın. 1. oğuzhan 3,5'e fenere gelmez 2. beşiktaşta kaliteli topçu çoook! rahat ol. üstün açık uyuma kanarya
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2.5 saatlik idman bayılttı
Toplam 4
Yorum
SENKOP BOŞUNA BAYILIP AYILMAYIN. CÜNEYT ÇAKIR LİGİN KADERİYLE OYNAYARAK SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞTİR 1 MAÇTAKİ 1 POZİSYON KIRILMA NOKTASIDIR
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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı
Toplam 2
Yorum
furkan acar fenerbahçe yine yenilecek :D
Altay'da gözler kaptan Murat'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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