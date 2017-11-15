Bucaspor'da hedef üst sıralar
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek Bucaspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp rahat nefes almanın planlarını yapıyor.
Teknik Direktör Mehmet Bulut, sahadan galibiyetle ayrılmaları halinde Bodrumspor'u sıralamada geride bırakacaklarını belirterek, "Bu hafta alt sıralardaki rakiplerimizden Tuzlaspor, şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor'a konuk olurken yine rakibimiz Etimesgut Belediyespor da Play-Off hattındaki Sivas Belediyespor'la oynayacak. Elbet önce bizim ne yapacağımız önemli. Ancak kazanırsak alt gruptan uzaklaşıp orta sıralara doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum" dedi. Bu maç öncesi Bucaspor 9 puanla 14'üncü sırada yer alırken, Bodrumspor 12 puanla 12'nci basamakta bulunuyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:17
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 20
Yorum
Özgür Boşta olsa olurdu ama şu an olmaz pahallı hocalara gerek yok yılmaz vural hikmet karaman cihat arslan la milli takım gruptan çıkar
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Spor yazarları 3 soruda Lucescu'yu analiz etti
Toplam 5
Yorum
seda ati alan üsküdari gecti,türkiye,beni en basta bilendin,ben 2008 im sen benden kactin dünya bana hayran 10 yildir dünya genclerini benle yesd
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Hoca istedi, yönetim harekete geçti
Toplam 2
Yorum
sarilacidelimavi uygun şartlar derken yaşının 40 olması herhalde
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