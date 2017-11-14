Tribünde dostluk sahada rekabet
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Atatürk Stadı'nda oynanacak Karşıyaka - Altay derbisi tribünlerde dostluğa sahada ise ezeli rekabete sahne olacak.
Deplasmanda uzatmada yediği golle Nazilli'ye 1-0 yenilerek son sıraya demir atan Karşıyaka kümede kalma umudunu yeşertmek adına, Bandırmaspor'u tek golle devirerek zirve takibini sürdüren Altay ise liderlik umuduyla sahaya çıkacak. Karşıyaka taraftarlarının geçen sezon Çorum Belediyespor'la İzmir'de oynanan 3'üncü Lig Play-Off maçında Altay'a destek vermesiyle başlayan iki kulüp arasındaki dayanışma bu sezon Altay taraftarının zor günler geçiren Karşıyaka'ya sahip çıkmasıyla pekişti. Altaylılar hem basketbolda hem de futbolda Karşıyaka tribününde yerlerini aldı.
Karşılıklı jestler üzerine Altay tribünleri "Kaf-Sin-Kaf" şeklinde tempo tutarken, Karşıyaka tribünleri "Büyük Altay" tezahüratı yaptı. Centilmenlik rüzgarının bu haftaki derbide de sürmesi bekleniyor. Müsabakanın başlama saatinin 13.30'dan 19.00'a alınması gündama gelirken, Karşıyaka yönetimi Altay taraftarına açık tribünün kapılarını açmayı planlıyor. Altay yönetiminin talebi üzerine konuk seyirci için 5 bin bilet basılacak. 100 yılı aşan tarihleriyle Türk futbolunun asırlık çınarları Karşıyaka ve Altay, 24 Eylül 2014'ten sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. O tarihte en son kupada birbirlerine rakip olan iki takımdan Altay, Buca Arena'da normal süresi 1-1 sona eren maçta Karşıyaka'yı penaltı atışlarıyla 5-4 yenerek tur atlayan taraf olmuştu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:09
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Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Toplam 7
Yorum
Cenk Sefalet ve acizlik içindeki sizleri hergün okumak,görmek ömrümden ömür alıyor beceriksizlik abidesi Kocaman ve ekibi.Kül ettiniz bir sezonu
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İstenmeyen adam Cenk
Toplam 2
Yorum
karakartal menajere helal olsun iyi kazık atmış. ne söyledi ne izletti de la liga gibi dev bir ligin takımına cenki sattı çok merak ediyorum hahaha
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Lucescu: Dava açacağım
Toplam 13
Yorum
AZERİTÜRK TFF-GÜNAHKAR-TFF-nin başkanı istefaya göndermeli-yerine FATEH TERİM gelmeli
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