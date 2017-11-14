Menemen Belediyespor'da geri sayım

Sezon başından bu yana tadilat ve kapasite artırımı çalışmaları yüzünden iç saha maçlarını Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynayan sarı-lacivertlilerin cumartesi günü Tuzlaspor'u büyük bir aksilik olmazsa kendi evinde konuk edeceği öğrenildi. Futbol Federasyonu yetkililerinin yarın İlçe Stadı'na gelerek son bir inceleme yapacağı ve onay verilir verilmez Menemen Belediyespor'un 5 bin kapasiteye çıkarılan stadında açılışı yapacağı belirtildi.