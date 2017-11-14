Menemen Belediyespor'da geri sayım
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor'a tek golle mağlup olarak zirve yarışında yara alan Menemen Belediyespor, tadilatı sona eren İlçe Stadı'na kavuşmak için geri sayıma geçti.
Sezon başından bu yana tadilat ve kapasite artırımı çalışmaları yüzünden iç saha maçlarını Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynayan sarı-lacivertlilerin cumartesi günü Tuzlaspor'u büyük bir aksilik olmazsa kendi evinde konuk edeceği öğrenildi. Futbol Federasyonu yetkililerinin yarın İlçe Stadı'na gelerek son bir inceleme yapacağı ve onay verilir verilmez Menemen Belediyespor'un 5 bin kapasiteye çıkarılan stadında açılışı yapacağı belirtildi.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:54
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Lucescu: Dava açacağım
Toplam 9
Yorum
dost Lucescu yu ve getiren yoneticilere kim dava acacak?
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar
Toplam 2
Yorum
kartal1903 rıza çalımbay beşiktasın düşmanıdır hazmedemedıgı bazı seyler var ve beşitas dusmanlıgı olusmus kendısınde besıktasın kapısından gıremeyecek
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O golleri yemezdik
Toplam 1
Yorum
murat Aykut un yiğithan güvenliden haberi yok sanki taş gibi stoper neden şans vermiyor
Menemen Belediyespor'da geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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