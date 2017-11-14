 Menemen Belediyespor'da geri sayım – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    'da geri sayım

    Menemen Belediyespor'da geri sayım

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor'a tek golle mağlup olarak zirve yarışında yara alan , tadilatı sona eren İlçe Stadı'na kavuşmak için geri sayıma geçti.

    Sezon başından bu yana tadilat ve kapasite artırımı çalışmaları yüzünden iç saha maçlarını Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynayan sarı-lacivertlilerin cumartesi günü Tuzlaspor'u büyük bir aksilik olmazsa kendi evinde konuk edeceği öğrenildi. Futbol Federasyonu yetkililerinin yarın İlçe Stadı'na gelerek son bir inceleme yapacağı ve onay verilir verilmez 'un 5 bin kapasiteye çıkarılan stadında açılışı yapacağı belirtildi.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:54
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