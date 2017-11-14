Karşıyaka'da kongre yarın

Kongrede Başkan Mutlu Altuğ yönetimi, kulüp tüzüğünün 13'üncü maddesi gereği genel kuruldan futbol şubesinde şirketleşme çalışmalarına başlamak için yetki isteyecek. Şirketleşme yetkisi çıkarsa belirlenen firmayla detayları ve hisse paylaşımını görüşmek için üyelerden Başkan Mutlu Altuğ'un da içinde olduğu 7 kişilik komite kurulacak. Şirketle görüşmelerden sonra anlaşma şartları yeniden genel kurul onayına sunulacak.



Şirketleşme gündemiyle ilgili kulüpte dün Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, AK Parti Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, Divan 2'nci Başkanı Halil Zeki Osma, eski başkanlardan Hasan Denizkurdu ve Başkan Mutlu Altuğ'un katıldığı bir toplantı yapıldı. Altuğ, bugün katıldığı özel bir radyonun programında da şubeyi dernek yönetiminde şirketleştirip çözüm ortağı bir sponsorla anlaşmak istediklerini, futbolda yola dernek olarak devam ettikleri takdirde sonuçlarına herkesin katlanacağını söyledi. Mutlu Altuğ, "Futbol şubesini özerkleştirip satmak gibi bir düşüncem hiç olmadı" ifadelerini kullandı.



ASIL FİRMA HOLLANDALI

Şirketleşme gündeminde SBK Holding, Roman Abramovich, Hagi, Popescu, Mihail Prokhorov gibi isimlerin tartışıldığı Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, denizcilikten eğlenceye farklı alanlarda faaliyet gösteren Hollandalı bir firmadan niyet mektubu aldı. Altuğ, 6 milyon euro gibi bir destek rakamının yazdığı niyet mektubunu yarın kongre üyeleriyle paylaşacak. Niyet mektubu alınan firmanın ismi de yarın kongrede açıklanacak.

Altuğ, "Birkaç firma var ama biriyle prensip anlaşmasına varıldı. Kongreden onay çıkarsa görüşmeleri kurulacak 7 kişilik heyetle yürüteceğiz" dedi.

Pazar günü Galatasaray'dan eski takım arkadaşı ve bacanağı olan Popescu'yla beraber İzmir'e gelen, Romanya'da son şampiyon Viitorul Constanta takımının kurucu teknik direktörü olan Gheorghe Hagi de Karşıyaka'yla ilgilendiğini yalanladı. Romanya'da açıklama yapan Hagi, İzmir'de kurmak istediği futbol tesisleri için arazi baktığını söyledi.



MUSTAFA AŞAN'A PROTOKOL

Karşıyaka, 140 bin TL alacağı 30 günlük yasal sürede ödenmediği için serbest kalma hakkı kazanan Mustafa Aşan'la masaya oturdu. Yeşil-kırmızılı kurmaylar, tecrübeli futbolcuyla ödeme protokolü yaptı. Mustafa'nın takımda kalacağını açıklayan Mutlu Altuğ, "Artık kulüpte futbolcuya dayalı sistem olmayacak. Ocak ayına kadar kalan süreçte herkes Karşışaka formasının değerini bilerek oynayacak. Ocak ayında transfer yasağını kaldıracağız" diye konuştu.