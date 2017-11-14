Bucaspor'da Veli şoku
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Amed Sportif deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Bucaspor'da Veli şoku yaşanıyor.
Maçta ikili mücadele sonunda sol kaşı açılan ve 8 dikiş atılan tecrübeli stoperin Pazar günü Yeni Buca Stadı'nda oynanacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor müsabakasına yetişemeyeceği öğrenildi. Veli'den gelen kötü haberle sarsılan kurmayların cezası sona eren Uğurcan'a ilk 11'de şans vereceği bildirildi. Teknik direktör Mehmet Bulut, şartlar ne olursa olsun Bodrumspor'u yeneceklerini söyledi.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:53
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Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Toplam 7
Yorum
Cenk Sefalet ve acizlik içindeki sizleri hergün okumak,görmek ömrümden ömür alıyor beceriksizlik abidesi Kocaman ve ekibi.Kül ettiniz bir sezonu
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İstenmeyen adam Cenk
Toplam 2
Yorum
karakartal menajere helal olsun iyi kazık atmış. ne söyledi ne izletti de la liga gibi dev bir ligin takımına cenki sattı çok merak ediyorum hahaha
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Lucescu: Dava açacağım
Toplam 13
Yorum
AZERİTÜRK TFF-GÜNAHKAR-TFF-nin başkanı istefaya göndermeli-yerine FATEH TERİM gelmeli
Bucaspor'da Veli şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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