 Bucaspor'da Veli şoku – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    'da Veli şoku

    Bucaspor'da Veli şoku

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Amed Sportif deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen 'da Veli şoku yaşanıyor.

    Maçta ikili mücadele sonunda sol kaşı açılan ve 8 dikiş atılan tecrübeli stoperin Pazar günü Yeni Buca Stadı'nda oynanacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor müsabakasına yetişemeyeceği öğrenildi. Veli'den gelen kötü haberle sarsılan kurmayların cezası sona eren Uğurcan'a ilk 11'de şans vereceği bildirildi. Teknik direktör Mehmet Bulut, şartlar ne olursa olsun Bodrumspor'u yeneceklerini söyledi.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:53
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