Mersin geri döndü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mersin İdmanyurdu, sezonun ilk galibiyetini, 12. haftada sahasında konuk ettiği Etimesgut Bld.'yi 3-1 mağlup ederek aldı. Başkan Hamit İzol, "Süper Lig takımı gibi oynadılar. Kazandılar" diye konuştu.