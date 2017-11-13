 Mersin geri döndü – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Mersin geri döndü

    Mersin geri döndü
    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mersin İdmanyurdu, sezonun ilk galibiyetini, 12. haftada sahasında konuk ettiği Etimesgut Bld.'yi 3-1 mağlup ederek aldı. Başkan Hamit İzol, "Süper Lig takımı gibi oynadılar. Kazandılar" diye konuştu.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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