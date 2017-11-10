Karşıyaka'dan Abramovic açıklaması
İngiliz ekibi Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovic'in zor günlerden geçen İzmir ekibi Karşıyaka'ya talip olduğu haberleri, yeşil-kırmızılı kulüp tarafından yalanlandı.
İnternet sitesinde yer alan haberde, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin de sahibi olan Roman Abramovic'in Karşıyaka'ya talip olduğu ve geri çevrilmesi zor bir teklif yaptığı iddia edilmişti.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:04
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Çilingir Belhanda
Toplam 26
Yorum
kubilay agree
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 20
Yorum
kampanya 33.5'ğunuda 12ay.. ayda 2.7'ye arda yı alabilir isteyen varsa 7 ortakla daha uygun olur :)))))))))))))))
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 29
Yorum
Aslan Ardanın fotoğraflarına dahi tahammül edemiyorum mümkünse manşet dahi etmeyin bu kişiyi yoksa Fotomaç gazetesi almam GELMESİNN.
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