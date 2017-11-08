 Özkara veda etti – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Özkara veda etti

    Özkara veda etti
    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'da Niğde Belediyespor maçının ardından toplanan yönetim kurulu teknik direktör Hüsnü Özkara ile yolların ayrılmasına karar verdi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:51
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