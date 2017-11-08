 Buca’nın kaybetme lüksü yok – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Buca’nın kaybetme lüksü yok

    Buca’nın kaybetme lüksü yok
    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Amed Sportif deplasmanına çıkacak Bucaspor'da hedef üç puan. Teknik Direktör Mehmet Bulut, "Tuzla galibiyetiyle çıkış yakaladık. Artık puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:35
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