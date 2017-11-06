Nazilli Belediyespor'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bandırmaspor'a deplasmanda 90+5'inci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Nazilli Belediyespor, düşme hattından yine kurtulamadı.
Sadece ligin ilk haftasında evinde Kahramanmaraşspor'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Bu periyotta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Nazilli Belediyespor, zirve hedefiyle başladığı sezonda 5 puanda kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Akyel'le yollarını ayırdıktan sonra halen teknik adam bulamayan, yönetimde de sorunlar yaşayan Nazilli'de camia gelecekle ilgili umutsuzluğa düştü.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:00
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'Terim baskısı'
Toplam 38
Yorum
Siirtli 1907 Fatih Terimle şampiyon olmaktansa FB küme düşsün Kısa ve net.Her Fenerli böyle düşünür
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Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor
Toplam 3
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Hames HArekat timi
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'Gel birlikte Yanal'ım!'
Toplam 15
Yorum
fblii takım iyise hocada iyidir ersun yanalın fb dışında ne başarısı var
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