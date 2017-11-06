 Nazilli Belediyespor'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4f587849-698f-4089-8316-04dea769f410" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a>'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bandırmaspor'a deplasmanda 90+5'inci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan , düşme hattından yine kurtulamadı.

    Sadece ligin ilk haftasında evinde Kahramanmaraşspor'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Bu periyotta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan , zirve hedefiyle başladığı sezonda 5 puanda kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Akyel'le yollarını ayırdıktan sonra halen teknik adam bulamayan, yönetimde de sorunlar yaşayan Nazilli'de camia gelecekle ilgili umutsuzluğa düştü.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:00
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