Sadece ligin ilk haftasında evinde Kahramanmaraşspor'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Bu periyotta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Nazilli Belediyespor, zirve hedefiyle başladığı sezonda 5 puanda kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Akyel'le yollarını ayırdıktan sonra halen teknik adam bulamayan, yönetimde de sorunlar yaşayan Nazilli'de camia gelecekle ilgili umutsuzluğa düştü.