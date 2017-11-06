 Bucaspor seri istiyor – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    seri istiyor

    Bucaspor seri istiyor

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor'u evinde 3-1 yenerek rahat bir nefes alan , gözünü Amed Sportif ile deplasmanda oynayacağı maça çevirdi.

    Teknik direktör Mehmet Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda saf dışı bıraktıkları rakiplerini ligde de yenerek seri galibiyet başlatacaklarını iddia etti.

    Bulut, "Amed Sportif'i yenemezsek Tuzla galibiyetinin hiçbir anlamı kalmaz. Herkes bunun bilincinde. Şu anda 8 puandayız, bu bizim için çok az. Takımdaki özgüven yerine geldi. Devre arasına kadar düşme hattıyla aramızdaki mesafeyi açmalıyız" diye konuştu. 'da Tuzlaspor mücadelesinde sarı kart gören stoper Uğurcan cezalı duruma düştü.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:10
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