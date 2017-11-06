Bucaspor seri istiyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor'u evinde 3-1 yenerek rahat bir nefes alan Bucaspor, gözünü Amed Sportif ile deplasmanda oynayacağı maça çevirdi.
Teknik direktör Mehmet Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda saf dışı bıraktıkları rakiplerini ligde de yenerek seri galibiyet başlatacaklarını iddia etti.
Bulut, "Amed Sportif'i yenemezsek Tuzla galibiyetinin hiçbir anlamı kalmaz. Herkes bunun bilincinde. Şu anda 8 puandayız, bu bizim için çok az. Takımdaki özgüven yerine geldi. Devre arasına kadar düşme hattıyla aramızdaki mesafeyi açmalıyız" diye konuştu. Bucaspor'da Tuzlaspor mücadelesinde sarı kart gören stoper Uğurcan cezalı duruma düştü.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:10
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Fenerbahçe'de forvetler suskun
Toplam 2
Yorum
ferhat mukemmel
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F.Bahçe'ye bir sakatlık şoku daha!
Toplam 6
Yorum
Gslı Sakatlıklar hiç hoş değil umarım bir an evvel düzelir gomisin sakatlığını düşünemiyorum sakatlığa sevinen insanlar olduk üzücü..
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Uçan tekmeye sarı kart!
Toplam 21
Yorum
HLLIGDON 17 yaş futbolcu bugünlerden yarunların SADİST BİR FUTBOLCU OLACAĞINI ve HAKEMİNDE BUNLARA İZİN VERECEĞİ ŞİMDİDİDEN YETİŞMEKTE
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