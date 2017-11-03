 Bucaspor'da hedef mutlak galibiyet – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    'da hedef mutlak galibiyet

    Bucaspor'da hedef mutlak galibiyet

    TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kaybedip düşme potasına yaklaşan yarın evinde Tuzlaspor ile kozlarını paylaşacak.

    Yeni Buca Stadı'nda Bilal Köseoğlu'nun yöneteceği maç saat 15.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı stoper Veli ile omzundan sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Şenol forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 20, numaralı 10, maraton 7.5 ve kale arkası 5 TL olarak satışa sunuldu. Teknik direktör Mehmet Bulut, Tuzlaspor'u yenerek rahat nefes alacaklarını söyledi. Taraftardan destek isteyen Bulut, "Kötü gidişata son vereceğiz" dedi.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:51
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