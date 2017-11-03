Bucaspor'da hedef mutlak galibiyet
TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kaybedip düşme potasına yaklaşan Bucaspor yarın evinde Tuzlaspor ile kozlarını paylaşacak.
Yeni Buca Stadı'nda Bilal Köseoğlu'nun yöneteceği maç saat 15.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı stoper Veli ile omzundan sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Şenol forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 20, numaralı 10, maraton 7.5 ve kale arkası 5 TL olarak satışa sunuldu. Teknik direktör Mehmet Bulut, Tuzlaspor'u yenerek rahat nefes alacaklarını söyledi. Taraftardan destek isteyen Bulut, "Kötü gidişata son vereceğiz" dedi.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:51
-
Trabzonspor seri peşinde
Toplam 2
Yorum
DA SÖYLEYİP YAZACAĞIZ BU ALINAN MAÇLAR HENÜZ SENİN DEĞİL RIZA HOCAM. BUNLARI ALANLAR BELLİ. AMA SEN ÇALIŞKAN VE BAŞARILI BİR HOCASIN. SENİN DAMGAN OLDUĞUNDA ONU
-
Derbide hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı
Toplam 4
Yorum
fenerin temposu düştü diye devreye gireceksin, maçı çığrından çıkaracaksın, tribünleri gereceksin, taraftar tepki gösterince auuuvv
-
Florya’ya hibrit çim
Toplam 2
Yorum
aslan Antreman sahaları Floryadan Sarıyere taşınacak deniliyordu.. Öyleyse neden Floryaya yeni zemin yapılıyor?
Bucaspor'da hedef mutlak galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.