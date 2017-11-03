Bucaspor'da hedef mutlak galibiyet

Yeni Buca Stadı'nda Bilal Köseoğlu'nun yöneteceği maç saat 15.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı stoper Veli ile omzundan sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Şenol forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 20, numaralı 10, maraton 7.5 ve kale arkası 5 TL olarak satışa sunuldu. Teknik direktör Mehmet Bulut, Tuzlaspor'u yenerek rahat nefes alacaklarını söyledi. Taraftardan destek isteyen Bulut, "Kötü gidişata son vereceğiz" dedi.