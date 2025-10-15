CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Hentbol A Milli Kadın Hentbol Takımı Macaristan'la karşılaşacak!

A Milli Kadın Hentbol Takımı Macaristan'la karşılaşacak!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 17 Ekim’de oynanacak 2026 EHF Avrupa Kupası’ndaki ilk maçında Macaristan’a konuk olacak. İşte detaylar...

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 11:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Kadın Hentbol Takımı Macaristan'la karşılaşacak!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2026'daki ilk maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

Nagykanizsa kentindeki Kanizsa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Sırbistan'dan Marko Sekulic ile Vladimir Jovandic hakem ikilisinin görev yapacağı müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası 2026'da ikinci maçını 19 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Danimarka ile oynayacak ve bu karşılaşma da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izlenebilecek.

Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı
Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
Duran gerçekten sakat mı? Saran canlı yayında cevap verdi!
"F.Bahçe'nin hainleri bize çok zarar verdi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'de Olaitan'ın değeri arttı! Göztepe'de Olaitan'ın değeri arttı! 12:02
Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli bocceci Yağmur Tosun! Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli bocceci Yağmur Tosun! 11:54
Saran yeni takım kaptanını açıkladı! Saran yeni takım kaptanını açıkladı! 11:51
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Macaristan sınavı! A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Macaristan sınavı! 11:46
Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı 11:42
Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! 11:41
Daha Eski
OH Leuven - Twente maçı detayları! OH Leuven - Twente maçı detayları! 11:39
Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i ağırlayacak! Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i ağırlayacak! 11:34
Duran gerçekten sakat mı? Saran canlı yayında cevap verdi! Duran gerçekten sakat mı? Saran canlı yayında cevap verdi! 11:23
"F.Bahçe'nin hainleri bize çok zarar verdi" "F.Bahçe'nin hainleri bize çok zarar verdi" 11:23
Kenan'a çılgın teklif! Sözleşmesi bile hazır Kenan'a çılgın teklif! Sözleşmesi bile hazır 11:10
Chelse - Paris FC maçı muhtemel 11'ler! Chelse - Paris FC maçı muhtemel 11'ler! 11:09