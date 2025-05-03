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Haberler Hentbol Beykoz Belediyespor 23-34 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beykoz Belediyespor 23-34 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u 34-23 mağlup ederek Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. İşte maçın detayları...

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 20:35
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Beykoz Belediyespor 23-34 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u 34-23 yenen Beşiktaş, kupayı kazandı.

Beşiktaş, kupayı 11. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

Salon: Celal Atik

Hakemler: İbrahim Özdeniz, Kürşad Erdoğan,

Beykoz Belediyespor: Sertan Can Erdoğan, Yaşar Erdem Ateş 3, Ali Emre Babacan 4, Fatih Çalkamış 2, Onur Ersin 4, Burak Turan, Salih Uludağ 2, Taner Günay, Ömer Faruk Güldal 1, Doğukan Keser 1, Adnan Tayfur 3, Ramazan Döne 2, Danyel Kaya 1, Uğur Erceylan

Beşiktaş: Asanin, Enis Harun Hacıoğlu 3, Alperen Arabacı 2, Ömer Ozan Arifoğlu, Khaled Walid 4, Enis Yatkın, Tilte 4, Martinez 4, Eyüp Arda Yıldız 6, Pena 1, Şevket Yağmuroğlu 2, Cvetko 2, Alper Aydın 3, Sorhaindo, Oğulcan Güney 3

Devre: 10-19

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