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Haberler Hentbol A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Costica Buceschi dönemi sona erdi

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Costica Buceschi dönemi sona erdi

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör Costica Buceschi ile yolların ayrıldığı açıklandı. | Son dakika spor haberleri

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 16:07
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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Costica Buceschi dönemi sona erdi

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör Costica Buceschi dönemi sona erdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Costica Buceschi ile yolların ayrılmasına karar verildi. Milli takımda 2022 Şubat ayından bu yana görev yapan Costica Buceschi'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hentbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Hentbol Takımı, Macaristan'da 28 Kasım'da başlayan ve tarihinde ilk kez katıldığı EHF Kadınlar 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası'na ön tur müsabakalarının ardından veda etmişti.

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