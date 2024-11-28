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Haberler Hentbol Start Macarlarla

Start Macarlarla

A Milli Kadın Hentbol Takımımız, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda saat 20.00’de ev sahibi Macaristan’la karşılaşacak

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Start Macarlarla

A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün ev sahiplerinden Macaristan ile karşılaşacak. Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin ev sahipliğinde 28 Kasım-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek EHF 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda 24 ülke takımı mücadele edecek. A Grubu'ndaki Türkiye, şampiyonanın açılış maçında organizasyonun ev sahiplerinden Macaristan ile bugün Debrecen'de Fönix Arena'da TSİ 20.00'de karşılaşacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Hentbolcularımız, grubundaki ikinci maçını 30 Kasım'da Kuzey Makedonya, üçüncü karşılaşmasını ise 2 Aralık'ta İsveç'le oynayacak.

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