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Beşiktaş Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olacak

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 10. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 12:45
Beşiktaş Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak. Canlı yayınlanacak mücadele 26 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında ligin köklü ekiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak. 26 Kasım Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ligde oynadığı 9 mücadelenin 8'ini kazanan ve 16 puan ile ikinci sırada yer alan Büyükşehir, Beşiktaş deplasmanında da galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir, İstanbul'da galibiyet arayacak.
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